MARIA, SALVACI TU! HUNZIKER UMILIATA, AD AMICI ‘CELEBRITIES’ TORNA LA DE FILIPPI COME GIUDICE DOPO IL FLOP DI MICHELLE E SQUADRE SCIOLTE PER LA SEMIFINALE - LA PRESENZA DELLA DE FILIPPI IN TRASMISSIONE CONSENTIRÀ DI CAPIRE SE IL CALO DEGLI ASCOLTI È LEGATO ALLA HUNZIKER OPPURE ALLO SPOSTAMENTO DEL PROGRAMMA AL MERCOLEDÌ...

Ad Amici Celebrities è tempo di grandi cambiamenti. Per la semifinale infatti le squadre verranno sciolte, mentre tornerà Maria De Filippi. Si tratta dell’ennesimo colpo di scena per la trasmissione che solo di recente era traslocata dal sabato al mercoledì, salutando la padrone di casa per accogliere una nuova conduttrice: Michelle Hunziker.

Ancora una volta la De Filippi ha scelto di ricorrere all’ormai famoso pongo-regolamento. La squadra dei Bianchi e quella dei Blu verranno sciolte e per la semifinale ogni concorrente gareggerà solo per se stesso. Una novità molto interessante che potrebbe riaccendere l’attenzione del pubblico. Non solo: il quarto giudice della puntata, annunciato in queste ore, sarà Maria De Filippi.

Anche questa scelta, per molti, non sarebbe casuale, ma si tratterebbe di un chiaro tentativo di risollevare gli ascolti, in calo dallo scorsa puntata. L’esordio di Michelle Hunziker e lo spostamento al mercoledì infatti sembrano aver creato un po’ di confusione. L’ultimo appuntamento, il primo con la conduzione della showgirl svizzera, è stato seguito da 2.738.000 spettatori pari al 15.25% di share, perdendo 4 punti di share rispetto alla puntata condotta sabato dalla De Filippi.

In tanti si sono chiesti perché Maria abbia deciso di lasciare la guida della trasmissione alla collega. Lei ha risposto nelle Stories di Instagram affermando che si trattava di una decisione presa sin dall’inizio, ma che gli impegni di Michelle con Striscia la Notizia le avevano impedito di seguire il progetto dall’inizio. “Non sono andata via dal programma – ha svelato -. Quando avevamo pensato ad Amici Celebrities, la conduzione era assegnata a Michelle sin dall’inizio. Lei era impegnata però con Striscia e per non accavallare i programmi, abbiamo pensato di farla partire più tardi”.

La presenza della De Filippi in trasmissione sarà decisiva perché consentirà di capire se il calo degli ascolti è legato al cambio di conduzione oppure allo spostamento del programma al mercoledì, una condizione a cui i telespettatori devono ancora abituarsi.

