MARIA SOCIAL CLUB! – I PROGRAMMI PIÙ SOCIAL DEL 2019 SONO “AMICI” E “UOMINI E DONNE”: IL PRIMO HA RACCOLTO OLTRE 65 MILIONI DI INTERAZIONI, SOPRATTUTTO GRAZIE A INSTAGRAM. IL SECONDO PIÙ DI 42 MILIONI. E AL TERZO POSTO C’È SEMPRE MEDIASET, CON “LE IENE”. SANREMO QUARTO (MA IN UNA SETTIMANA...) – L’ANALISI DI ALDO GRASSO

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”*

*In collaborazione con Massimo Scaglioni, elaborazione Nielsen Social Content Ratings.

Si apre un nuovo anno televisivo, e il 2019 si chiude con qualche bilancio: la tv oggi non «si misura» più solamente sugli ascolti lineari (quelli «in diretta»). La tv diventa sempre più on-demand e convergente, ovvero si fruisce «in differita», su molti diversi device (smartphone, tablet, pc), e diventa sempre più social (oggetto di discorso in rete).

È stato l' anno della «rivoluzione Total Audience» (il sistema con cui Auditel misura il consumo di televisione su apparecchi diversi dal classico tv), ma anche della sempre maggiore rilevanza dei social media. Qual è, dunque, il programma più social dell' anno? Ovvero quello che, nel corso del 2019, ha generato più traffico e interazioni su Facebook, Instagram e Twitter? La classifica dell' anno svela non poche sorprese: se sull' audience tradizionale Sanremo batte tutti, non è il Festival il programma che genera più discorso sui social.

Al primo posto, con oltre 65 milioni di interazioni, c' è infatti Amici di Maria de Filippi, che raccoglie una share social del 17,9%: il primato è dovuto in particolare agli oltre 54 milioni di interazioni sul profilo Instagram, che è ormai parte integrante di un programma tv (e dovrebbe far ripensare radicalmente il modo di produrre televisione). Impegno e presenza quotidiani per il secondo classificato, Uomini e donne , che genera con la sua messa in onda daytime oltre 42 milioni di interazioni (11,5% la share social).

Al terzo posto ancora Mediaset, con Le Iene Show , a 21 milioni di interazioni nel 2019 (5,8% di share social). Ed ecco, al quarto posto, le cinque puntate del Festival di Sanremo, molto social ma per un periodo ristretto di tempo: oltre 20 milioni di interazioni, con una prevalenza di Instagram ma anche una forte presenza su Twitter. Seguono Il Collegio, Grande Fratello, X Factor, Baby (la serie Netflix), Temptation Island e L' Isola dei famosi.

