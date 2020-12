LA MARINI E LA CONTRAEREA - L'EX FIDANZATO DI VALERIONA ATTACCA DOPO LE FRASI DELLA SHOWGIRL A ''VERISSIMO'': ''BASTA INGIURIE, OFFESE E ACCUSE INFONDATE. TRA NOI C'È STATO UN GRANDE AMORE DURATO DUE ANNI. POI LA MADRE HA INIZIATO A PARLARE MALE DI ME, FINO A TRAVOLGERE ANCHE VALERIA. LEI DA SILVIA TOFFANIN HA PARLATO DI UN 'FATTO GRAVISSIMO' CHE AVREBBE PORTATO ALLA NOSTRA ROTTURA. NON È VERO, E ORA RACCONTO LA MIA VERSIONE''

Riceviamo e pubblichiamo dall'ufficio stampa di Gianluigi Martino:

Gianluigi Martino ha vissuto una storia di grande amore con Valeria Marini, 2 anni in cui le ha fatto anche da manager.

Improvvisamente il loro idillio è terminato, nonostante lui si dichiari ancora molto innamorato. La causa? I continui pettegolezzi e racconti infamanti che hanno fatto prima breccia sulla madre di Valeria e successivamente hanno travolto anche lei.

L’ipotetica voglia di apparire e farsi pubblicità tramite la relazione con la Marini è solo una delle minori accuse infondate. Oltretutto, le poche apparizioni televisiva di Gianluigi erano state volute da Valeria (come a Verissimo) per ufficializzare il loro rapporto.

L’invito di Barbara D’Urso è stato colto da Gianluigi, proprio per chiarire la sua posizione e difendersi da accuse infondate, offese gratuite, ingiurie e diffamazioni che ha ricevuto durante questi ultimi mesi e che hanno portato alla rottura del suo rapporto con la Marini.

Nel salotto della D’Urso Martino ha dovuto subire dall’opinionista Tonon, che avrebbe dovuto limitarsi ad esprimere il proprio parere su fatti noti pubblicamente, l’accusa gravissima di aver “turlupinato” Valeria Marini. In altre parole, truffato o raggirato, Valeria abusando della sua buona fede. Questo fatto, visto il rispetto di Gianluigi per chi lo ha invitato a parlare nei propri salotti, lo ha fatto soprassedere a non procedere diversamente nei confronti di Tonon.

Gianluigi non ha mai avuto modo di confrontarsi con la madre di Valeria Marini per chiarire quali erano le presupposte accuse mosse nei suoi confronti, nonostante il loro rapporto fosse buono, tanto da aver contribuito anche alla riappacificazione tra lei e Valeria.

Gianluigi chiede alle persone, che a vario titolo hanno raccontato e diffamato la sua persona, di presentarsi anche pubblicamente, con prove evidenti, ad un confronto, essendo consapevole di non avere scheletri nell’armadio.

Questa situazione incredibile, che Martino sta vivendo, è stata resa ancor più spiacevole da una diffida - mai recapitata formalmente ma solo letta pubblicamente in una trasmissione televisiva- che vieta a Gianluigi di utilizzare il nome e le vicende personali della Signora Valeria Marini.

Gianluigi, che mai ha raccontato fatti o circostanze personali intime della vita della Marini, ha invece subito, con la lettura della diffida durante la trasmissione di Pomeriggio 5, un considerevole danno sia d’immagine che professionale vista la sua attività di manager nel mondo dello spettacolo.

La fantomatica diffida, che presenta elementi privi di fondamento, ha tutta l’aria di un colpo di teatro, e calza con una donna di spettacolo abituata a stare sul palco e prendersi la scena. Come ha fatto anche nella puntata di Verissimo del 28 novembre dove ha raccontato di un ipotetico “fatto gravissimo accaduto a luglio” volendo fare intendere non si sa bene cosa. Non sarà che diffida e ipotetico “fatto gravissimo” siano frutto di un agire della Marini che teme possa venire fuori altro?

