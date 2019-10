MARISA LAURITO CE L’HA FATTA! E’ LA NUOVA DIRETTRICE DEL TEATRO TRIANON DI NAPOLI – L'ATTRICE PARTENOPEA HA RICEVUTO IL VIA LIBERA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI CHE HA APPROVATO LA DESIGNAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA – LA LAURITO È LA PRIMA DONNA A RICOPRIRE QUESTO RUOLO CHE, DAL 2006, ERA STATO DUE VOLTE DI NINO D’ANGELO E UNA VOLTA DI GIORGIO VERDELLI…

Da ilmattino.it

Adesso è ufficiale: sarà Marisa Laurito a dirigere il nuovo corso del Trianon Viviani di Napoli dopo l'addio di Nino D'Angelo. L'assemblea dei soci fondatori riunita oggi ha approvato la designazione della Regione Campania per il triennio 2020/2022.

Laurito sarà, quindi, la prima donna che ricoprirà il ruolo che dal 2006 - quando il teatro è diventato di natura pubblica - è stato di Nino D'Angelo, due volte, e Giorgio Verdelli.

Accanto a lei - ma non con lei - il regista Davide Iodice e l'attore Nello Mascia garantiranno quella anodina vocazione sociale inscritta nel dna del Teatro del popolo calato come un balsamico riparo tra i dolori di Forcella. Del resto, lo statuto del Trianon non prevede una coralità delle scelte artistiche.

L'assemblea dei soci ha allora deliberato «l'implementazione di due progetti speciali triennali»: il primo per un programma di attività teatrali di inclusione sociale, curato da Iodice - al quale, proprio oggi, è stato assegnato il premio nazionale della Critica 2019 - «per assicurare il maggiore radicamento nel territorio e uno spazio di crescita civile, culturale ed economica nel complesso àmbito sociale di riferimento», missione da sempre indicata dai soci; il secondo, affidato a Mascia, sarà dedicato a Raffaele Viviani, il maggiore commediografo partenopeo del Novecento, cui è dedicato il teatro, di cui l'anno prossimo ricorrerà il 70esimo anniversario della morte.

