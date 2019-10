MARTIRI & MARTANI - IL GRIDO DI DOLORE DI DANIELA MARTANI (“MAGARI MI AVESSERO FATTO UNA PROPOSTA OSCENA PER LAVORARE IN TV”) MUOVE A COMPASSIONE “LA VERITÀ”: “LASCIA DI STUCCO CHE UNA RAGAZZA TANTO SPIGLIATA NON ABBIA TROVATO IL GIUSTO SPAZIO. NE VEDIAMO DI ASSAI PEGGIORI. ORGANIZZIAMO UNA RACCOLTA FIRME, PRIMA CHE PUR DI AVERE QUALCOSA DA DIRCI DIVENTI FRUTTARIANA E POI RESPIRIANA?”

Simonetta Sciandivasci per “la Verità”

Certe gieffine non finiscono mai, fanno dei giri immensi ma poi ritornano. O dei giri minuscoli. O non ne fanno nessuno. Restano ferme e aspettano. Aspettano un pensiero stupendo. O una molestia. O una proposta indecente. Così ha operato Daniela Martani e lo ha anche ammesso. «Magari mi avessero fatto una qualche proposta oscena per lavorare in tv: adesso sarei da un' altra parte», ha detto alla Zanzara, tuttavia rimproverandosi per non aver capito in tempo che il solo principio da seguire è «darla alla grandissima» - scusi, Martani, allora dobbiamo dedurre che qualche proposta indecente l'ha avuta?

Essere belle e cedevoli, dopotutto, in questo tempo non conta molto e infatti il vero ostacolo che secondo lei l'ha fatta snobbare da produttori e registi eccetera è il regime alimentare sostenibile: «Essere vegana, in Italia, ti limita moltissimo. Alcuni artisti molto famosi, come Jovanotti e Giorgia, non dicono di esserlo».

E già, non siamo mica nella Germania dei bei tempi andati, quando i vegetariani diventavano dittatori. Nel nostro Paese negazionista a giorni alterni, e che non ha più campanelli ma vacche e agnellini da macellare sì, la gloria è concessa soltanto a chi se ne fotte del cambiamento climatico, consuma sushi di tonno rosso e tartare di rinoceronte bianco e, se non basta, adotta la linea di Fantoni Cesira: «Per aver soldi, la fama e la gloria bisogna essere un poco puttana».

Vi risulta? Non fate gli struzzi, non siate ipocriti, italiani, avreste proprio bisogno di un premier che abolisca la caccia e metta a dieta obbligatoria gli obesi, che sarebbe il programma dei primi 100 giorni di Martani, se solo la democrazia fosse diretta e ci consentisse di votarla immediatamente, pensionando Giuseppe Conte per raggiunti limiti di proteine.

Detto tra noi, il fatto che una ragazza tanto spigliata non abbia trovato il giusto spazio lascia di stucco. Ne vediamo, in panni di quasi editorialiste, di assai peggiori, e molto meno autentiche. Vogliamo organizzare una raccolta firme per darle un ruolo che le si confaccia, prima che pur di avere qualcosa da dirci e rimproverarci diventi fruttariana e poi pure respiriana? Esiste il respirianesimo, signori, e dovreste sapere cos' è, ma forse non lo sapete, forse siete troppo felici, cioè irresponsabili, per essere a conoscenza del fatto che vivete in un mondo dove alcuni esseri umani campano d'aria - e speriamo che un giorno una legge li punisca per lo spreco.

