9 set 2020 16:00

MASCHERINA IS THE NEW PRESERVATIVO – LO SPIAZZANTE PARALLELISMO DI ILARIA CAPUA A DIMARTEDÌ: "QUESTA SITUAZIONE CI OBBLIGHERÀ A CAMBIARE DEI COMPORTAMENTI. COSÌ COME FU AI TEMPI DELL'HIV, UN'ALTRA GRANDE PANDEMIA TRASMISSIBILE IN ALTRA MANIERA, PER VIE SESSUALI. LA MASCHERINA VA MESSA UN PO' COME IL NUOVO PROFILATTICO…” – VIDEO