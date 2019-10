IL MASSIMO DELLO SNOB? I MILIONARI CON L'ABITO ''LOW COST'' - KATE MIDDLETON E MEGHAN MARKLE CON I LORO VESTITINI DA POCHE DECINE DI EURO E LE SCARPE DA 600, LA REGINA LETIZIA CON UNO ZARA DA 29 EURO O LA PRINCIPESSA VITTORIA DI SVEZIA CHE SI È PRESENTATA ALLE NOZZE DEL FRATELLO CARL PHILLIPP CON UN VESTITO DA SERA FIRMATO H&M. MA CON IN TESTA UN DIADEMA DAL VALORE INESTIMABILE E A TRACOLLA LO STEMMA REALE...

Serena Coppetti per ''il Giornale''

vittoria di svezia con abito h&m alle nozze del fratello

Quando la piuccheperfetta duchessa, Kate Middleton, è apparsa mano nella mano con la piccola Charlotte per il suo primo giorno di scuola, indossando un vestitino a fiori da 179 euro (pure riciclato), mezzo mondo s' è sciolto in elogi.

Ma quanto è brava questa Kate. Bella, sobria, parsimoniosa eppur sempre così elegante Quando la regina di Spagna, Letizia Ortiz s' è mostrata ad un evento ufficiale con l' abito di Zara da 29,99 euro, mezzo mondo ha pubblicato la sua foto. Ma quanto è brava questa regina. Bella, parsimoniosa, sobria eccetera eccetera.

Quando Michelle Obama è apparsa accanto al suo Barak rieletto sulla poltronciona degli Stai Uniti per la seconda volta, strepitosa con un abito bianco e rosso acquistato sul sito low-cost(issimo) Asos.it per appena 80 euro, mezzo mondo s' è emozionato. Ma quanto è brava questa first lady Era tutto così piuccheperfetto, che quando da quest' altra parte di mondo, a Bergamo, Giorgio Gori è stato rieletto sulla poltrona di sindaco, la moglie Cristina Parodi s' è presentata radiosa con il medesimo abito bianco e rosso. Poi ancora Kate in Zara il giorno dopo il matrimonio mano nella mano, attraverso il parco di Buckingham Palace con il marito William. Potremmo continuare per righe e righe tra tute di Mango (Ortiz) e addirittura gli orecchini di Accessorize (Kate).

vittoria di svezia con h&m

Insomma, per dire. All' inizio hanno tutti applaudito.

Sudditi e tabloid, popolo e stampa. Cosa vuoi di più? Anche i ricchi acquistano low cost. Riempiono il guardaroba di vestiti, scarpe, cappelli e persino gioielli che possiamo permetterci anche noi comuni mortali Ma dopo un po', però, tutto questo sbattere in faccia al mondo l' arte del riciclo e dell' acquisto a basso costo ha iniziato ad avere qualcosa che non sembrava più neanche tanto bello e neanche giusto.

kate middleton in zara

Dopo l' ennesimo abitino cheap(pissimo) acquistato addirittura on line (ma ce le vedi?), all' improvviso il low cost regale è apparso smaccatamente snob. Finanche spudorato. Perché se vai a vedere bene bene, sotto l' abitino che costa una manciata di euro, magari ci sono le scarpe Jimmy Choo (300 euro per piede tanto per dare un' idea) o un paio di inarrivabili Manolo Blahnik blu navy da 540 sterline (circa 620 euro) giusto mercoledì scorso ai piedi di Magan Markle abbinate all' abito da un centinaio di sterline.

Più chic dello chic o scientifico accattivarsi di pubblico? Un po' l' uno un po' l' altro che fa pendant anche una certa dose di patriottismo. Tanto per dire: la regina di Svezia, veste la svedese H&M, la regina Ortiz i due brand iberici (Zara e Mango). Perchè poi non appena Kate abbina una collana da 19,99 euro di Zara oppure si fa fotografare mentre corre leggiadra con un abitino fresco in cotone a righe in un batter d' occhio quel capo è già che bell' esaurito. Il low cost è un «guardatemi ma non troppo». Ma se lo fai indossare a una di queste maestre del risparmio diventa un «guardatemi ancora di più».

vestito alexander mcqueen da 4mila euro e borsa miu miu da 640

Prendi la principessa Vittoria di Svezia che si è presentata nientemeno che alle nozze del fratello Carl Phillipp con un abito firmato H&M. Il suo vestito ha fatto il giro del mondo tanto quanto della sposa. Beh nel suo caso l' accessorio a differenza effettivamente sono notevoli: in testa il diadema e a tracolla lo stemma regale...

kate middleton zara kate middleton zara style kate middleton indossa zara kate middelton da zara vittoria di svezia con h&m