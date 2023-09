LA MATEMATICA È UN’OPINIONE – I DEBUTTI DEI NUOVI PROGRAMMI IN TV SONO IL MOMENTO IN CUI OGNUNO LEGGE I DATI COME JE PARE: NON A CASO, LA TV A TRAZIONE MELONIANA VIENE SDERENATA DAI MEDIA SINISTRATI CHE HANNO SOTTOLINEATO IL FLOP DEI NUOVI PALINSESTI – COSÌ SI INFIERISCE SUI NUMERI IMPIETOSI DI ANNALISA BRUCHI CON “RESTART” (2.8%) E SU QUELLI NON ESALTANTI CHE INCIOCCHI HA MESSO A SEGNO CON “AGORÀ” (3.3%) – LA BALIVO HA FATTO IL 12%: MA AL SUO ESORDIO LA BORTONE…

[…] l’attenzione dei media è tutta concentrata sulla Rai […] Come capita in casi come questi è facile leggere sui media interpretazioni che spesso sono vestite degli abiti “di riferimento”. […]

In particolare è facile leggere i dati rapportandoli al passato, ma senza fare la dovuta contestualizzazione. Per esempio quando si leggono i dati di ascolto dei tg e dei programmi Rai ogni volta vale il discorso del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Ognuno li vede e li legge come più gli piace, gli conviene, gli interessa. Oggi per esempio il quotidiano la Repubblica, parla di flop al debutto dei nuovi palinsesti e tira la croce addosso alla Balivo.

Viene poi criticato il nuovo conduttore di Agorà per gli ascolti. Lo stesso quotidiano poi infierisce per i numeri impietosi di Annalisa Bruchi per Re Start.

Insomma un disastro per la tv meloniana, scrive il quotidiano di Largo Fochetti. Dopodiché sottolinea come tutti i telegiornali della Rai (Tg1, Tg2,Tg3 e Tgr) perdano ascolti rispetto all’anno scorso. Il Tg1 delle ore 20 cala, ma ieri sera ha fatto il 25,2% rispetto al 17,7 del Tg5, ma cala di più in percentuale il Tg2 e seguendo la tabella di Repubblica (non l’articolo) in termini di differenza di audience rispetto al Tg di Rai2 va ancora peggio il Tg3.

[…] Pubblica i numeri, asetticamente, li usa per dimostrare il disastro dell’era televisiva sovranista. Ma non paragona i dati di oggi al boom di ascolti (che vale anche per i programmi di informazione e intrattenimento) di eventi “eccezionali” del 2022.

A partire dall’elezione di Sergio Mattarella. Lo scoppio della guerra in Ucraina, la crisi del governo Draghi, la campagna elettorale, l’elezione della prima premier donna italiana. E che dire del boom di ascolti per la morte della Regina Elisabetta: l’8 settembre 2022. Il raffronto con l’anno scorso, non a caso, su Repubblica viene fatto col 9 settembre, morte della regina inclusa.

la volta buona caterina balivo 6

Giusto in tempo. A proposito di raffronti: che dire della Balivo e del suo programma “La volta buona” che ha fatto, alla sua prima uscita, il 12% e rotti di share rispetto alla Bortone che l’anno scorso aveva chiuso con il 16,5%. Ma in realtà alla sua prima puntata del 2022 la prossima conduttrice di Rai3 aveva fatto meno della stessa Balivo con il 13%. Mentre nel 2020 al suo esordio a fatica aveva raggiunto il 10%. Quando si dice il bicchiere, mezzo pieno o vuoto per tre quarti.

