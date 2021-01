MATRIMONIO AL CAPOLINEA: "ANDREA DELOGU E FRANCESCO MONTANARI SI SONO LASCIATI" - LA ROTTURA RISALIREBBE A 2 MESI FA (IL LOCKDOWN NON PERDONA) – LA DELOGU QUALCHE MESE FA NELLA TRASMISSIONE “BELVE” DI FRANCESCA FAGNANI AVEVA DETTO: “SONO SICURA CHE MIO MARITO FRANCESCO MI ABBIA TRADITO". POI TORNO' SUI SUOI PASSI: "ERO ARRABBIATISSIMA, AVEVAMO LITIGATO LA SERA PRIMA. HO DOVUTO CHIEDERGLI SCUSA” - VIDEO

Da today.it

francesco montanari andrea delogu foto di bacco

Un fulmine a ciel sereno. Sarebbe finita la storia d'amore tra Andrea Delogu e Francesco Montanari. Sposi dal 2016, la conduttrice e l'attore starebbero vivendo la loro prima crisi. Gli indizi arrivano da alcune Instagram Stories immortalate da Andrea in una casa diversa da quella in cui vive con il marito; e i sospetti vengono confermati dal sito Giornalettismo

Andrea Delogu e Francesco Montanari si sono lasciati?

ANDREA DELOGU

La crisi sarebbe stata tenuta nascosta per amore di privacy. Nessuna conferma o smentita ai rumors è arrivata infatti dai diretti interessati, almeno per il momento. La crisi sarebbe cominciata durante il lockdown. Ignote le cause dell'allontanamento. "Ultimamente - fa notare il sito - Andrea si è mostrata malinconica sui social, si è immortalata in un’altra dimora e non ha assolutamente voglia di condividere questa notizia. E' un momento di dolore personale".

ANDREA DELOGU FRANCESCO MONTANARI

Il matrimonio e le dichiarazioni sul "tradimento"

Il matrimonio tra i due è avvenuto nella primavera del 2016, in gran segreto. Una cerminonia intima, in sordina e soprattutto lontano dai flash. I due si sono sposati a Roma alla presenza dei familiari e degli amici più stretti. Niente finor lasciava intendere una crisi coniugale, dal momento che fino a poco tempo fa entrambi si lasciavano andare a romantiche dediche via social.

andrea delogu e francesco montanari guardano temptation island

Uniti nella sfera privata e professionale (insieme hanno portato in teatro lo spettacolo Il Giocattolaio), lei in passato si lasciò andare ad una dichiarazione che suscitò scalpore in occasione di una intervista rilasciata alla trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani: "Sono sicura che mio marito Francesco mi abbia tradito", dichiarò, per poi tornare sui suoi passi:

ANDREA DELOGU FRANCESCO MONTANARI

"Ero arrabbiatissima, avevamo litigato la sera prima. Ero arrabbiata, gelosa, c'è stato uno scontro. La mattina sono andata a fare un'intervista per la trasmissione e l'ho fatta da donna arrabbiata. Meglio non intervistare una donna arrabbiata. Ho tirato fuori tutto il nervosismo della sera prima e mi sono lasciata andare. Ho dovuto chiedergli scusa dopo, non se l'aspettava".

ANDREA DELOGU FRANCESCO MONTANARI andrea delogu francesco montanari foto di bacco (2) ANDREA DELOGU FRANCESCO MONTANARI andrea delogu francesco montanari (1) foto di bacco andrea delogu francesco montanari ANDREA DELOGU FRANCESCO MONTANARI andrea delogu francesco montanari andrea delogu dorme nuda andrea delogu francesco montanari foto di bacco (1) andrea delogu francesco montanari andrea delogu. francesco montanari e andrea delogu using mac cosmetics odjad 9642 andrea delogu montanari francesco e delogu andrea delogu andrea e montanari francesco andrea delogu. andrea delogu francesco montanari andrea delogu 2 francesco montanari e andrea delogu andrea delogu 6 andrea delogu francesco montanari andrea delogu stracult live show andrea delogu francesco montanari Andrea Delogu francesco montanari andrea delogu foto carbone gmt109 francesco montanari andrea delogu foto carbone gmt108 Andrea Delogu Andrea Delogu francesco montanari andrea delogu Andrea Delogu andrea delogu francesco montanari (2) andrea delogu francesco montanari andrea delogu francesco montanari Andrea Delogu andrea delogu e francesco montanari 039 andrea delogu col marito francesco montanari Andrea Delogu andrea delogu e francesco montanari 041 andrea delogu e francesco montanari andrea delogu e francesco montanari ANDREA DELOGU SU MUCCIOLI - SANPA: LUCI E TENEBRE DI SAN PATRIGNANO