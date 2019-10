Da www.ilfattoquotidiano.it

Il programma si chiama Strada Facendo e Maurizio Costanzo lo conduce su Isoradio. Quando un ascoltatore ha chiamato in diretta con parole critiche nei confronti della trasmissione, il giornalista non si è trattenuto e ha detto che se a uno non piace il programma e basta che cambi frequenza senza mettersi a chiamare. “Le dico io dove se la mette la frequenza. Dove più le aggrada. E io so dove le aggrada“. La co-conduttrice Carlotta Quadri ha provato a ‘ridimensionare’ la battuta: “Maurizio ha voluto ribadire che ci siamo tutti i giorni”.

E oggi l’Usigrai ha diramato un comunicato: “Siamo disgustati. Anche se a distanza di diversi giorni, siamo venuti a conoscenza di ciò che è andato in onda durante il programma di Isoradio ‘Strada facendo’. Le parole pronunciate da Maurizio Costanzo sono una vergogna e incompatibili con la Rai Servizio Pubblico”. “Ci aspettiamo un intervento urgente e deciso da parte dei vertici aziendali – commenta oggi l’esecutivo Usigrai – che, nel rispetto del Contratto di Servizio, avrebbero già dovuto prendere i dovuti provvedimenti. Perché sia chiaro che certe cose non possono essere tollerate“.

LA REPLICA DI COSTANZO

Da ilsussidiario.net

(…) Di fronte a queste parole, è arrivata anche la replica di Maurizio Costanzo. Eccola: “Mi dispiace aver disgustato il rappresentante dell’Usigrai, non era nelle mie intenzioni, però voglio dir loro senza assoluta polemica che talvolta mi disgusto a risentire perché sembra che parliamo da un fondo di una cantina anziché davanti a dei microfoni….questo! Uno a uno, palla al centro.”

