MAURIZIO COSTANZO SCIO’: "LA PREGHIERA DI BARBARA D’URSO? MI HA PROVOCATO DISAGIO E IMBARAZZO. È CAPITATO ANCHE A ME DI DIRE UNA PREGHIERA MENTALE, MA FARLA IN PUBBLICO È UN’ALTRA COSA” – NELL’INTERVISTA “CICCIOBAFFO” PARLA ANCHE DELLA FINALE DI ‘AMICI’ E DEL SUCCESSO DE ‘L’AMICA GENIALE’ IN TV: "MIO FIGLIO SAVERIO E’ STATO BRAVO. MI HA CHIAMATO DE SICA ENTUSIASTA E MI HA DETTO: “E’ NATO IL NUOVO NEOREALISMO”

In una lunga intervista a Panorama, tra le altre cose, Maurizio Costanzo ha espresso la sua idea sulle critiche a Barbara D’Urso per aver recitato l’Eterno Riposo nella scorsa diretta di Live Non è la D’Urso con Matteo Salvini. Il conduttore de L’Intervista, il programma in onda in queste settimane ogni giovedì su Canale 5, ha dichiarato di aver rivisto lo spezzone della puntata di domenica scorsa di Live Non è la D’Urso e di essere rimasto turbato:

“Quel passaggio mi ha provocato un po’ di disagio e un po’ di imbarazzo”. Come per molti telespettatori e non del programma domenicale di Barbara D’Urso, anche Maurizio Costanzo ha trovato la recita dell’Eterno Riposo non adatta al contesto televisivo: “È capitato anche a me di dire una preghiera mentale, ma farla in pubblico è un’altra cosa”.

