10 ott 2022 18:54

UNA MAZZATA PER MOURINHO! GLI ESAMI CONFERMANO LA LESIONE AL QUADRICIPITE FEMORALE DELLA COSCIA DESTRA PER DYBALA: STOP DALLE 4 ALLE 8 SETTIMANE - UNA BRUTTA NOTIZIA PER LA ROMA CHE LO PERDERÀ PER L'ULTIMO MESE DI CAMPIONATO PRIMA DELLA SOSTA. L’ARGENTINO RISCHIA ANCHE DI PERDERE IL MONDIALE: DOMANI IL GIOCATORE SARÀ SOTTOPOSTO ALLA RISONANZA MAGNETICA…