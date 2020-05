TRA ME E MET – QUEST’ANNO NON RIUSCITE A SOPRAVVIVERE SENZA LE STRAMBERIE DEL MET GALA? CONSOLATEVI CON QUESTE CREAZIONI CASALINGHE DEI LOOK PIÙ FAMOSI DEGLI ULTIMI ANNI – L’IDEA È DELL’ATTORE BILLY PORTER, CHE HA LANCIATO LA CHIAMATA ALLE ARMI. TRA FOGLI DI CARTA STAGNOLA E CARTA DI GIORNALE: I MIGLIORI – VIDEO + FOTOGALLERY

billy porter al met gala

V.T. per “il Messaggero”

#metgalachallenge 25

Il Met Gala continua a far parlare di sé anche se è stato rimandato al 29 ottobre, con una challenge tutta da ridere: ricreare in casa gli outfit più belli delle ultime edizioni. L'inaugurazione della mostra 2020, About Time: Fashion and Duration, era prevista per il 4 maggio, ma a causa dell'emergenza sanitaria la serata degli Oscar della moda che avrebbe celebrato i 150 anni del museo, è stata annullata.

Il fashion system però ne sentiva talmente la mancanza, con quel tripudio di look stravaganti ai limiti del buon gusto che l'attore Billy Porter, chiamato da Vogue U.S., ha lanciato la sfida con l'hashtag #MetGalaChallenge. In pratica l'invito è a ricreare i look più amati degli ultimi red carpet del Metropolitan Museum of Arts con quello che si ha in casa postandoli su Instagram.

Il risultato è stato esilarante. Migliaia di foto eccentriche di mise delle star messe a confronto con quelle di gente comune in contesti casalinghi. La fantasia ha preso il sopravvento: tessuti preziosi e paillettes sono stati sostituiti da carta colorata e fogli di alluminio per creare bagliori metal. Le edizioni da cui i follower hanno attinto di più sono quella del 2019 con gli eccessi del Camp, quella del 2018 Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, un mix tra sacro e profano, ma anche dai look robotici e scultorei dell'edizione 2016, intitolata Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology.

Le star più copiate sono state senza dubbio Rihanna e Cara Delevingne.

La cantante di Umbrella in versione papessa sexy in Maison Margiela nel 2018 è stata replicata in mood casalingo con un mini abito e cappello papale realizzati con pagine di quotidiano. Copiata anche la mise del Met Ball 2017 firmata dal designer giapponese Comme des Garçons. Gli internauti hanno usato carta e palloncini per ricreare i volumi dell'abito. Per riprodurre il tailleur sexy metallico di Cara Delevingne in versione spaziale con capelli argento, i fan hanno usato fogli di alluminio per ricoprire giacche e testa con un risultato a dir poco accecante.

Impossibile invece prendere spunto dai look (indimenticabili) della cantante Katy Perry che, negli anni, grazie al suo sodalizio con Moschino e Jeremy Scott, ha sfoggiato un'estetica fumettosa e irriverente. Si è vestita da angelo, da hamburger e anche da lampadario.

Proprio in questi giorni ha annunciato che per l'edizione 2020 avrebbe stupito di nuovo. In attesa di una bimba dal compagno Orlando Bloom, aveva scelto un altro stilista, Jean-Paul Gaultier e un suo simbolico abito bustier con i coni sul seno rimaneggiato per permettere di esaltare la gravidanza della cantante di Money. Una rivisitazione che celebrava quello indossato da Louise Veronica Ciccone, in arte Madonna, per il Blond Ambition tour negli anni 90.

