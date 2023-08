DAGOSPIA DEL 31 LUGLIO 2023 - MA BASTA CON QUESTA MANFRINA: USCITE ‘STA FOTO INSIEME – GIORGIA CARDINALETTI E CESARE CREMONINI, NEANCHE FOSSERO LA BELEN E IL CORONA DEI BEI TEMPI, GIOCANO A NASCONDINO CON I FOLLOWER DISSEMINANDO INSTAGRAM DI INDIZI SULLA LORO RELAZIONE, NOTA A TUTTI DA MESI

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, che bacio! Guarda le foto in barca

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

cesare cremonini e giorgia cardinaletti insieme in barca foto diva e donna

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti in vacanza insieme in barca. Dopo i rumors, gli indizi e gli avvistamenti, arrivano le prime immagini di coppia tra presentazioni in famiglia, baci tra le onde e complicità al mare. Il settimanale “Diva e donna” ha paparazzato il cantante e la giornalista tra effusioni, sorrisi e sguardi dolci durante il loro viaggio a vele spiegate verso la felicità. Cesare ha fatto conoscere la Cardinaletti alla mamma.

Cesare Cremonini, 43 anni, e Giorgia Cardinaletti, 36, hanno iniziato la loro liaison da pochi mesi ma sembrano già una coppia affiatata. Entrambi in outfit da marinaretti (lei in canotta bianca e shorts in denim, lui in tshirt e bermuda blu) si preparano a salpare su una barca a vela verso una vacanza piena di gioia e amore. La giornalista ha i capelli sciolti e gli occhiali da sole e chiacchiera amabilmente con la “suocera” Carla Cremonini. […]

cesare cremonini e giorgia cardinaletti insieme in barca con la mamma di lui foto diva e donna

[…] La vacanza di Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti ha fatto tappa alle Eolie, dove entrambi hanno postato panorami mozzafiato. La giornalista si è lasciata inquadrare in abito dalle tonalità accese bella e sorridente con i capelli scompigliati dal vento. Lui invece ha pubblicato le foto in versione lupo di mare. Nello stesso posto, ma mai nelle immagini insieme per lasciare un po’ di mistero ai fan e per proteggere per quel che possono la loro privacy.

cesare cremonini e giorgia cardinaletti insieme in barca foto diva e donna

[…] Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti sono diventati una coppia in sordina la scorsa primavera. Ad aprile le prime voci e avvistamenti, mai confermati dai diretti interessati molto attenti alla loro privacy. Di tanto in tanto qualcuno li vedeva insieme, ma mai davanti ai flash dei giornali. Diva e donna ora li ha sorpresi in vacanza e tutte le conferme arrivano tra le onde dove c’è anche un bacio appassionato. Lui che la stringe a sé in barca a vela tra abbracci e sguardi complici. Il viaggio è appena cominciato…

