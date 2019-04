9 apr 2019 18:27

MEDIA IN SUD - DOMANI PARTE IL ''QUOTIDIANO DEL SUD'' DIRETTO DA ROBERTO NAPOLETANO. CI SARANNO VECCHIE VOLPI DEL GIORNALISMO E GIOVANI LEVE, FIRME COME PAOLO GUZZANTI, CESARE LANZA, FABRIZIO GALIMBERTI (EX 'SOLE'), MINOLI E BUTTAFUOCO, CASTORO E MEI (SPORT). VICEDIRETTORI SARANNO REGOLINI E LUCCHINI (EX 'MESSAGGERO') - IL LUNEDÌ SARÀ IN EDICOLA CON UN NUMERO CURATO DA GIORGIO DELL'ARTI COME AI TEMPI DEL 'FOGLIO DEI FOGLI'