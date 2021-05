MEDIASET SCARICA TOMMASO ZORZI: ELIMINATO DALLA TV IL “PUNTO Z” PER ASCOLTI DISASTROSI, ALLA CONDUZIONE DELLO STROMBAZZATO “PROGETTO BELLISSIMO” GLI HANNO PREFERITO ELENOIRE CASALEGNO - E COME NELLA PEGGIORE “TELENOVELA CILENA” LUI CHE FA? TRADISCE IL BISCIONE EMIGRANDO A DISCOVERY DOVE SARÀ UNO DEI GIUDICI DELLA PRIMA EDIZIONE ITALIANA DI “RUPAUL’S DRAG RACE”. MA C’ERA BISOGNO DI ‘STO SBATTIMENTO PER ARRIVARE FINO A QUI? - VIDEO

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

tommaso zorzi

Un divorzio lampo, degno della peggiore “telenovela cilena”. Neanche il tempo di entrare in famiglia che Tommaso Zorzi è già pronto al ‘tradimento’. A dispetto dello strombazzato ‘progetto bellissimo’ che avevano per lui e dei comunicati trionfali in cui si celebrava la nuova risorsa artistica dell’azienda, Mediaset gli ha preferito last minute Elenoire Casalegno per il tanto sbandierato nuovo programma di Italia 1.

Il vincitore del GF Vip 5 emigrerà così a Discovery. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che il gruppo americano sta mettendo in produzione la prima edizione italiana di Drag Race, noto reality show statunitense che mette in competizione drag queen. E Tommaso Zorzi sarà uno dei tre giurati.

rupaul's drag race 9

A giudicare le performance delle queen, ci saranno infatti un uomo omosessuale, una drag queen e una donna sensibile alle tematiche LGBT. Possiamo anche anticiparvi che nella prima puntata è prevista in giuria la presenza di Ru Paul, artefice (e conduttore) del successo della versione originale del programma che prende proprio il suo nome (Ru Paul’s Drag Race).

rupaul

Dopo la sovraesposizione che ha sgonfiato il fenomeno, dunque, Zorzi ripiega altrove allontanandosi dal mainstream che aveva raggiunto grazie alla partecipazione al reality. A ben guardare il ruolo di giurato in un “programma arcobaleno” su una piattaforma streaming, Tommaso l’avrebbe potuto ricoprire anche prima di partecipare al reality show di Canale 5. Dal canto di Discovery, l’operazione invece non fa una piega.

Il programma dovrebbe andare in onda su Discovery+ e le registrazioni dovrebbero iniziare a settembre.

