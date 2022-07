I MEDICI CHIEDONO AI MANESKIN DI RINVIARE IL CONCERTO DEL 9 LUGLIO AL CIRCO MASSIMO DI ROMA - "RISCHIAMO 20MILA POSITIVI IN UNA BOTTA SOLA. I GRANDI EVENTI SONO STATI DELLE BOMBE SANITARIE. TUTTI NOI MEDICI DI FAMIGLIA ABBIAMO VISTO PAZIENTI POSITIVI REDUCI DA VASCO E ORA IL VIRUS CIRCOLA ANCORA DI PIÙ" - GIORGIA SOLERI, COMPAGNA DI DAMIANO, HA SCOPERTO DI ESSERE POSITIVA..

Sabato 9 luglio oltre 70mila persone affolleranno il Circo Massimo per il grande show dei Måneskin. Ma, come spiega La Repubblica, il più grande evento dell'estate di Roma arriva in concomitanza con il picco di Omicron 5. "Non è una buona idea fare questo concerto adesso", dice, tranchant, Antonello Maruotti, statistico della Lumsa, che ha "predetto" il momento di massima espansione del virus. "Così non si fa altro che posticipare il picco".

Il suo è il pensiero che accomuna tutti i camici bianchi in prima linea, a maggior ragione considerando che Giorgia Soleri, compagna di Damiano, ha scoperto di essere positiva. "I grandi eventi sono stati delle bombe sanitarie. Tutti noi medici di famiglia abbiamo visto pazienti positivi reduci da Vasco e ora il virus circola ancora di più. Trovo il concerto dei Måneskin, in questo momento, una follia, rischiamo 20mila positivi in una botta sola", dice Marcello Pili, attivissimo medico di famiglia di Ostia.

