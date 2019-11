MEGA CIUCCA! – TAYLOR MEGA AVEVA SBEVAZZATO PRIMA DEL COLLEGAMENTO DA SHARM A “LIVE NON È LA D’URSO”: A FAR BIASCICARE LA BOMBASTICA INFLUENCER È STATA LA VODKA! – NEL FUORIONDA DI "STRISCIA LA NOTIZIA" TAYLOR CONFESSA: “QUESTA VODKA È UNA MERDA. SONO BRILLA, TI RENDI CONTO CHE QUANDO VADO IN ONDA SONO PEGGIO?” – POI RISCHIA DI CADERE DALLA SEDIA E COPRE L’AURICOLARE AL POSTO DEL MICROFONO… - VIDEO

Il collegamento di Taylor Mega a "Live - Non è la d'Urso" aveva suscitato perplessità in studio. La prima ad accorgersi che qualcosa non andava era stata proprio Barbara, che senza troppi giri di parole aveva chiesto all'influencer se avesse bevuto prima della diretta.

Ora i sospetti hanno trovato conferma in un fuorionda mostrato da "Striscia la Notizia", in cui Taylor ammette di aver bevuto ben quattro bicchieri di vodka.

Durante il collegamento da Sharm el-Sheikh Taylor aveva giustificato la sua mancanza di prontezza e lucidità con i problemi legati alla differita.

Il video mandato in onda da "Striscia la Notizia" ha però svelato la verità. Una volta finito l'intervento dalla d'Urso, infatti, si vede la Mega che canticchia sbiasicando le parole con gli occhi chiusi mentre si sente una voce in romano che dice "tojetele er vino".

Lei, però, svuota velocemente il bicchiere e poi rischia anche di cadere dalla sedia mentre ride. "Non posso fare l'ubriaca. Sono brilla, Ti rendi conto che quando vado in onda sono peggio?" confida ad un tecnico, coprendo maldestramente l'auricolare invece del microfono per non farsi sentire.

