Francesca Galici per il Giornale

Solo una settimana fa, Riccardo Signoretti a Pomeriggio5 rivelava di essere in possesso di fotografie comprovanti la presunta nuova relazione di Taylor Mega. Da quel momento l'influencer è stata letteralmente subissata di domande da parte dei suoi tantissimi follower, curiosi di sapere chi fosse riuscito a rubare il cuore della loro beniamina.

Così come spiegato nel salotto di Barbara d'Urso, Taylor Mega ha più volte ribadito di non volerne ancora parlare, perché non è ancora certa di come si può evolvere.

Da una sua storia, inoltre, Taylor Mega ha fatto intuire che tra i motivi che la inibiscono a parlarne c'è anche l'omofobia dilagante nel nostro Paese. Riccardo Signoretti, infatti, durante il talk aveva lasciato intendere che la nuova fiamma della bionda friulana sarebbe una donna.

In queste ore sono state pubblicate alcune immagini tratte dal settimanale Nuovo ed è lo stesso direttore a lanciare l'esclusiva attraverso il suo profilo Instagram. “Taylor Mega non smette di stupire. Sul settimanale Nuovo TV in edicola giovedì tutti i segreti e le foto esclusive della sua nuova storia d’amore con una bellissima ragazza mora, già vista a Uomini e Donne”, scrive Signoretti sotto l'immagine.

La foto ritrae Taylor Mega mentre bacia una ragazza, che alcuni utenti avrebbero riconosciuto in Giorgia Caldarulo. Agli amanti del gossip e di Uomini e Donne questo nome non è nuovo, in quanto lei sarebbe un'ex fidanzata di Andrea Damante, oltre che un'ex tentatrice di Temptation Island. A stretto giro dalla pubblicazione di questo post da parte di Signoretti, Taylor Mega ci ha tenuto a dire la sua tramite una breve storia su Instagram: “In questo momento sto lavorando e non ho tempo di spiegare nulla…È un tema delicato e non semplice da affrontare.”

Nel tardo pomeriggio l'influencer ha trovato pochi minuti per rivolgersi ai suoi follower e spiegare come stanno davvero le cose. È una Taylor Mega diversa dal solito, quasi imbarazzata nel parlare una sua parte così intima e privata. Raramente la ragazza, sempre sicura di sé, si è mostrata così, a tratti vulnerabile, nel suo racconto. "Vorrei affrontare il tema del gossip di oggi nel modo giusto senza far casini. È un tema molto delicato, ho provato a parlarne più volte nelle mie storie, anche se in maniera molto leggera.

In questo momento mi sto frequentando con una persona, però non avrei voluto che uscissero queste foto perché la mia famiglia non era al corrente di questo mio lato. In più c'è anche un'altra persona che non avrei voluto far soffrire." Le reazioni omofobiche pare agitino molto Taylor Mega, soprattutto perché pare che la sua famiglia non fosse preparata. L'altra persona che Taylor avrebbe voluto tutelare, è forse Erica Piamonte?

Da gazzettino.it

L'inflencer friulana Taylor Mega fa coming out su Instagram. Subito dopo l'uscita di alcuni scatti rubati in compagnia della nuova fidanzata, Giorgia Caldarulo, l'influencer ha spiegato a tutti la sua situazione sentimentale: «Come comincio il discorso? Vorrei affrontare l'argomento nel modo giusto, senza far casini. È un tema molto delicato, ho provato a parlarne più volte anche se in maniera molto leggera. In questo momento mi sto frequentando con una persona, ma non avrei voluto che uscissero queste foto perché la mia famiglia non era al corrente di questo mio lato. E in più c'è anche un'altra persona che non avrei voluto far soffrire».

La persona che Taylor Mega non voleva far soffrire è Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello, con cui ha avuto una relazione questa estate. Dopo aver visto le foto - pubblicate dal settimanale "Nuovo" - di Taylor con Giorgia, ex corteggiatrice di Uomini & Donne, Erica si è sfogata su Instagram: «Ma tu non ti fai schifo? Non ti vergogni? Siamo state tutta l’estate insieme e chiaramente non eravamo solo amiche, ma questa cosa non si poteva dire perché i suoi genitori non gradivano. Invece queste foto le gradiscono? Chi ca**o è questa? Io non l’ho mai sentita nominare! E soprattutto con quale coraggio fino a ieri sera mi dicevi "amore mi manchi", mi mandavi cuori? Secondo me ti dovresti sotterrare!».

