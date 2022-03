MEJO DI CASALINO E TRAVAGLIO! CONTE HA TROVATO UN NUOVO RASPUTIN: FLAVIO INSINNA! – IL PRESENTATORE HA INTERROTTO IL GIOCO DELL’”EREDITÀ” PER IMPROVVISARE UNA LEZIONCINA NON RICHIESTA SULL’AUMENTO DELLE SPESE MILITARI - “RISPARMIO SULLE SPESE? NON VI ARRABBIATE, PER ME IL RISPARMIO ANDREBBE FATTO SULLA SPESA MILITARE. CON QUEI SOLDI ANDREBBERO COSTRUITI OSPEDALI, SCUOLE E CASE. MI TACCIO, TANTO LO SAPETE CHE HO RAGIONE IO…” - VIDEO

"Per me il risparmio andrebbe fatto sulla spesa militare e con quei soldi costruiti scuole, ospedali, case. Mi taccio, tanto lo sapete che c'ho ragione io". Flavio Insinna durante la #Ghigliottina su Rai1 ha espresso una sua opinione personale riguardo le spese militari pic.twitter.com/f6C6Roxa5e — La Fionda (@RivistaLaFionda) March 29, 2022 Massimo Balsamo per www.ilgiornale.it

flavio insinna

L’aumento delle spese militari fino al 2% sancito dal governo italiano ha scatenato le polemiche. Alcuni partiti, a partire dal Movimento 5 Stelle, hanno annunciato battaglia, e anche Papa Francesco ha biasimato senza mezzi termini l’operato dell’esecutivo. Ma non è tutto: anche Flavio Insinna ha bacchettato il primo ministro nel corso del consueto appuntamento con “L’Eredità”.

guerra ucraina

Nella puntata del game show di venerdì 25 marzo, il conduttore capitolino ha preso posizione sul tema, cogliendo la palla al balzo: la soluzione del gioco finale de “L’Eredità”, infatti, era la parola risparmio. A sorpresa, a pochi minuti dall’inizio del Tg1, ha interrotto la “ghigliottina” per dire la sua sull’aumento della spesa per le armi. “Risparmio sulle spese: non vi arrabbiate, per me il risparmio andrebbe fatto sulla spesa militare”, il giudizio del 55enne:“Con quei soldi andrebbero costruiti ospedali, scuole e case”. E ancora: “Mi taccio, tanto lo sapete che ho ragione io”.

flavio insinna 2

Un giudizio perentorio che ha aperto il dibattito sui social network, un vero e proprio attacco all’azione del governo. Mario Draghi, infatti, ha confermato in più occasioni che l’Italia osserverà l’impegno preso con la Nato e già portato avanti da tutti gli altri governi occidentali. Una scelta non condivisa da Flavio Insinna, che poco prima di dare la linea al telegiornale ha ribadito: “La parola di questa sera è risparmio. In quel caso ho ragione io, il risparmio va fatto sulle armi”.

bombe fosforo guerra russia ucraina

Dichiarazioni che fanno rumore – non è la prima volta che Flavio Insinna prende posizione su temi di attualità nel corso del game show di casa Rai – senza dimenticare che la puntata de “L’Eredità” è stata registrata e messa in onda all’indomani dei summit internazionali.

flavio insinna foto di bacco guerra in ucraina 3 flavio insinna flavio insinna guerra in ucraina 1 guerra in ucraina 2 flavio insinna l eredita