29 nov 2021 19:18

MEN IN BLACK…FRIDAY! A LAMEZIA TERME UN RIVENDITORE DI MATERASSI HA CREATO UNA PUBBLICITÀ PARTICOLARE: UN UOMO NERO ABBRACCIA UNA DONNA BIANCA E SOTTO PARTE IL DOPPIOSENSO PORCINO: “SORRIDI… È ARRIVATO IL BLACK FRIDAY. CAMBIA MATERASSO” – NON E’ LA PRIMA VOLTA: IN PASSATO IL NEGOZIO HA USATO UN MODELLO, SDRAIATO IN INTIMO SU UN MATERASSO, CON UNA ROSA IN MANO E LA SCRITTA...