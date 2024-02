E MENO MALE CHE ANTONELLA CLERICI VUOLE BENE A LORENZO BIAGIARELLI – “DAVIDEMAGGIO.IT” INFILZA LA PRESENTATRICE DI “È SEMPRE MEZZOGIORNO” CHE HA SCARICATO SUL CUOCO LA DECISIONE DI LASCIARE IL PROGRAMMA DOPO IL SUICIDIO DELLA PIZZAIOLA DI LODI: PARE CHE LUI NON ABBIA DECISO DI MOLLARE LA TRASMISSIONE VOLONTARIAMENTE, MA SI È VISTO VOLTARE LE SPALLE IN UN MOMENTO DELICATO…

C’è qualcosa che non torna. Al settimanale Chi, Antonella Clerici parla per la prima volta di Lorenzo Biagiarelli, che ha detto addio a È Sempre Mezzogiorno in seguito alla tristemente nota vicenda della ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano. La conduttrice spiega che si è trattato di un addio volontario: “Voglio molto bene a Lorenzo, è un ragazzo dai mille colori. Credo che abbia fatto una scelta. Siamo un programma leggero e, forse, voleva affrontare temi diversi. Non è colpa sua quello che è successo alla signora, ma penso si sia trovato a disagio, abbia resettato tutto e abbia preso una direzione diversa per la propria carriera. Gli vorrò bene sempre: l’ho scelto, lo conosco”.

Eppure, stando a quanto ci risulta, non è così. Lorenzo Biagiarelli non ha mai scelto di lasciare in maniera definitiva il suo ruolo in video nel cooking show di Rai1. [...] Ha specificato poi di non aver mai detto di aver abbandonato di sua spontanea volontà la trasmissione.

Antonella Clerici sceglie dunque di ‘lavarsi le mani’ e diplomaticamente scarica la responsabilità al diretto interessato. E meno male che gli vuole bene! La verità è che Biagiarelli si è visto voltare le spalle da quella che era la sua famiglia lavorativa in un momento delicato. A cominciare da quando la conduttrice spiegando la sua assenza disse che era ‘coinvolto in un caso di cronaca’. Ma Biagiarelli non risultava e non risulta indagato, nè tanto meno a poche ore dall’accaduto si poteva stabilire un legame tra il post di Biagiarelli e l’accaduto.

La sensazione è che Antonella Clerici, e chi con lei, si sia voluta liberare di una patata bollente, schivare ogni pericolo e possibile rogna. […] Non sia mai di beccare qualche critica.

