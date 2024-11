MENS "SAUNA" IN CORPORE SANO! - LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA "SCARY"? - LA 49ENNE HA PUBBLICATO UNA SERIE DI FOTO BOLLENTI PER SPIEGARE LA SUA "BEAUTY ROUTINE", FATTA DI LUCI A INFRAROSSI, STRETCHING, SAUNA, BAGNI NEL GHIACCIO E CAMMINATE SOTTO LA PIOGGIA ('NA VIA CRUCIS, IN PRATICA) - HA ANCHE TIRATO DELLE FRECCIATINE ALLA SUA EX COLLEGA, COLPEVOLE DI AVER FATTO FALLIRE UN ACCORDO MILIONARIO PER UN'ATTESISSIMA "REUNION" - DI CHI SI TRATTA?

Mel B si spoglia e con un nudo integrale su Instagram, mentre è di spalle nella cabina della sauna a infrarossi, dimostra come si prende cura di sé. "Ok ragazzi, vi farò vedere come utilizzo il "tempo per me", le cose che faccio per la cura di me stessa, perché è così importante per me...", spiega la Spice Girl, 49 anni, condividendo una serie di scatti e di video, che raccontano la sua routine salutista, tra saune e bagni di ghiaccio.

LA ROUTINE SALUTISTA FOTO PER FOTO

Nel post Mel B spiega, foto per foto, i vari passaggi della sua routine e della giornata all'insegna della cura di se stessa.

"Foto 1 - Sto iniziando con l'assorbimento degli infrarossi per 20 minuti", scrive, mostrando lo scatto in cui appare completamente nuda di schiena.

"Foto 2 - Tutti gli straordinari vantaggi degli infrarossi" è il secondo step che prevede lo sfruttamento della luce infrarossa, la quale aiuta a migliorare il sonno, a perdere peso, ad alleviare dolori muscolari e a disintossicarsi.

La routine continua con: "Foto 3 - Iniziamo a riscaldare il corpo con lo stretching nella sauna a infrarossi per 15 minuti.

"Foto 4 - Riscaldiamo maggiormente il corpo con la meditazione nella sauna calda per 15 minuti

"Foto 5 - Il caldo è finito, è ora di camminare sul ghiaccio

"Foto 6 - E' l'ora del ghiaccio. 3 minuti concentrandomi sul mio respiro

"Foto 7 - Riscaldiamo il corpo in modo naturale camminando - sotto la pioggia

Quindi ripetere ancora 1 volta". […]

PROBLEMI TRA MEL B E GERI

Quando nel post Mel B parla di non farsi prendere dalla vita quotidiana e dal lavoro il pensiero va sicuramente anche ai vari problemi che la cantante ha avuto e tutt'ora ha con la collega Geri Halliwell, che proprio pochi mesi fa, avrebbe dichiarato di non sopportare l'idea di condividere il palco con Mel B. Per questo motivo sarebbe saltata la possibile reunion delle Spice Girls che sembrava già cosa fatta. La rossa della band accuserebbe l'ex amica di ripetute frecciatine in un momento particolarmente difficile della sua vita dopo l'allontanamento dal marito Christian Horner.

[…] Mel avrebbe preso in giro la sua ex amica augurandole un "Buon 75esimo compleanno" online insieme a una serie di fotografie poco lusinghiere del loro periodo di massimo splendore, con un apparente riferimento alle sue precedenti battute, secondo cui Geri aveva mentito sulla sua età in passato.

GERI FA FALLIRE UN CONTRATTO MILIONARIO PER LE

Spice Di recente poi pare che Geri sia stata accusata di aver fatto fallire un lucroso accordo con le Spice Girls che avrebbe fruttato a tutte e cinque 1 milione di sterline ciascuna. Secondo The Sun, Geri, Mel, Mel C, Victoria Beckham ed Emma Bunton sarebbero state contattate per una serie drammatica che prevedeva un compenso a sette cifre. Gli addetti ai lavori hanno affermato tuttavia che i colloqui stavano andando bene finché Geri non ha deciso di ritirarsi dal suo coinvolgimento nel progetto.

