DI MEO NON ASPETTAVA ALTRO - SOSPESO ''DETTO FATTO'': IL PROGRAMMA DELLA GUACCERO SOTTO LA SCURE DI SALINI PER LO SKETCH DELLA GNOCCA CHE INSEGNA COME FARE LA SPESA RIMORCHIANDO (O VICEVERSA?) - ORA IL DIRETTORE DI RETE INVECE DI PROGRAMMARE IL CONTENITORE EREDITATO, POTRÀ MANDARE IN VIDEO QUALCHE ALTRO NOME PIÙ VICINO ALLA SUA ''SENSIBILITÀ''

(ANSA) - E' stato sospeso il programma 'Detto fatto' dopo il caso del tutorial per fare la spesa in modo sexy. La decisione - secondo quanto si apprende - è stata presa dall'ad Rai, Fabrizio Salini, in attesa che si studi una programmazione che rispecchi una linea editoriale adeguata al messaggio del servizio pubblico.

Intanto la puntata di oggi della trasmissione di Rai2, rete diretta da Ludovico Di Meo, non è andata in onda perchè - si apprende ancora - era registrata e non sarebbe stato possibile trasmettere alcun messaggio di scuse sull'accaduto.

fabrizio salini foto di bacco ludovico di meo il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 2 tweet sul tutorial di detto fatto 2 il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 8 il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 12 il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 9 BIANCA GUACCERO DETTO FATTO