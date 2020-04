MERCATO CATODICO - TIRA ARIA DI BUFERA TRA LUCIO PRESTA E I VERTICI MEDIASET, TANTO CHE IL TELE-AGENTE POTREBBE PORTARE ALTROVE PAOLO BONOLIS, STELLA DELLA SUA SCUDERIA - COME DANDOLO ANTICIPATO: GERARDO GRECO TORNA A VIALE MAZZINI, DOPO L’INFELICE ESPERIENZA ALLA GUIDA DI RETE4 (CON BUONUSCITA MONSTRE DI 1,3 MILIONI), PER CONDURRE UN PROGRAMMA IN SECONDA SERATA - ALESSANDRO BANFI, L'AUTORE DE “LA VITA IN DIRETTA”, PASSA A TV8

gerardo greco monia venturini foto di bacco

Da https://www.lettera43.it/

Gente che va, gente che viene, gente che torna in un mercato televisivo che si muove. È il caso di Gerardo Greco, il giornalista che conduceva Agorà e che nel giugno del 2018 aveva lasciato viale Mazzini per andare a dirigere la nuova Rete 4 di casa Mediaset. Approdo rivelatosi fin da subito difficile, tanto che dopo poco più di un anno Greco se ne andava da Cologno portandosi a casa una pingue buona uscita, si vociferava di 1,3 milioni.

annalisa bruchi foto di bacco

RITORNO ALLA CASA D’ORIGINE

Dopo qualche ammiccamento con La7, e la promessa assai vaga di condurre una striscia quotidiana trasformatasi in qualche diuturna presenza a L’Aria che tira, il programma di Myrta Merlino, ora Greco fa ritorno alla casa d’origine. Da giugno condurrà un programma in seconda serata sulla falsariga di Patriae, ex Povera Patria, il talk di Annalisa Bruchi voluto a suo tempo da Carlo Freccero allora direttore di Rai due. Tra gli autori Carlo Puca e Alessandro Giuli, che con Aldo Cazzullo affiancava la Bruchi in studio sin dagli esordi di Povera Patria.

LE TENSIONI TRA PRESTA E LA DIRIGENZA DI MEDIASET

ALESSANDRO BANFI

Per uno che torna, uno che se ne va. Alessandro Banfi, ex Mediaset, arrivato in Rai non senza polemiche come autore de La vita in diretta (uno dei flop di ascolti della rete ammiraglia), passa a Tv 8 di Sky con un nuovo programma di informazione. Last but not least, nell’effimero mondo catodico occorre registrare il forte deterioramento dei rapporti tra Lucio Presta, nella cui scuderia militano tra i più famosi teledivi, e la dirigenza di Mediaset, tanto che l’agente potrebbe destinare altrove Paolo Bonolis, una delle punte di diamante sue e dell’intrattenimento del Biscione.

paolo bonolis lucio presta (2) foto di bacco