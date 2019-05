MERCATONE UNO, FALLIMENTO BIS - SCONTRO POLITICO SUL CRAC DELLA SOCIETÀ, SPONSOR DELLE IMPRESE DI MARCO PANTANI – IL PD ACCUSA IL GOVERNO, IL M5S ATTACCA L' EX MINISTRO CARLO CALENDA, REO DI AVER COSTRUITO LA CESSIONE A 'SHERNON'. LUI REPLICA A MUSO DURO: "LA VENDITA È STATA PERFEZIONATA CON DI MAIO MINISTRO" - SALVINI GARANTISCE: “MI IMPEGNERÒ PERSONALMENTE”. DI MAIO HA DECISO DI ANTICIPARE A DOMANI IL TAVOLO CON I SINDACATI…

Fabio Savelli per il Corriere della Sera

Clienti con gli acquisti di mobili già effettuati davanti ai negozi chiusi. I dipendenti, oltre 1.800 in tutta Italia, avvisati del crac della proprietà via WhatsApp e Facebook tra la notte di venerdì e ieri all' alba. I sindacati che hanno organizzato in fretta e furia presidi nei 55 punti vendita della Mercatone Uno, presi in contropiede dalla sentenza di fallimento della Shernon Holding, il nuovo azionista della Mercatone Uno, appena dichiarata dal Tribunale di Milano.

Nove mesi di gestione, 90 milioni di perdite. La società guidata da Valdero Rigoni aveva chiesto il concordato in continuità appena due mesi fa per tutelarsi dalle richieste dei creditori, soprattutto i fornitori di arredi, che continuavano ad accumularsi perché non vedevano corrisposte le fatture. I giudici della sezione fallimentare di Milano hanno deciso che non si poteva continuare aspettando un salvatore che non arrivava. Anche per salvaguardare la pletora di fornitori che si sono uniti in un' associazione perché a rischio sopravvivenza a causa dei mancati pagamenti. Una situazione che fonti della Procura di Milano definiscono unica. La Shernon Holding - società controllata da una scatola maltese e guidata da Rigoni, in passato responsabile di un crac - stava spogliando Mercatone Uno dopo averne ereditato ad agosto scorso il marchio, i punti vendita, il magazzino.

La scelta di affidarsi alla Shernon Holding è stata presa dai tre commissari nominati nel 2015 dal ministero dello Sviluppo al termine dell' amministrazione straordinaria: Stefano Coen, Ermanno Sgaravato e Vincenzo Tassinari. Una procedura concorsuale infinita, dopo tre bandi di vendita andati deserti e la cassa integrazione per circa 3 mila dipendenti. Lascito della gestione Cenni-Valentini, i due soci fondatori finiti sotto processo a Bologna con l' ipotesi di aver distratto fondi della società in due veicoli societari in Lussemburgo. Vecchie vicende giudiziarie che però riemergono ora col senno del poi. Rigoni anche al Corriere della Sera si era detto sicuro di poter trovare un socio per ricapitalizzare la Shernon Holding. Un fondo spagnolo ha fatto una due diligence senza però presentare alcunché.

Quel che è successo, ha ricostruito il commissario giudiziale Marco Russo, è che la società sta perdendo 5-6 milioni di euro al mese. Ha omesso il pagamento degli oneri previdenziali per oltre 8,7 milioni, non ha rimborsato i creditori per 60 milioni e non ha onorato neanche le pendenze con l' amministrazione straordinaria dopo aver corrisposto solo 10 dei 25 milioni pattuiti, frutto della vendita del magazzino. Si fa strada l' ipotesi di bancarotta fraudolenta per gli amministratori.

La notizia ha suscitato un vespaio di polemiche alla vigilia della consultazione elettorale. Il ministro competente, Luigi Di Maio, ha deciso di anticipare a domani il tavolo con i sindacati previsto per il 30 maggio. L' altro vicepremier, Matteo Salvini, ha detto di volersi «impegnare personalmente». Le opposizioni accusano il governo. Così la palla torna proprio ai commissari sul banco degli imputati per aver «svenduto» il marchio.

Molti ora auspicano una discontinuità al Mise sollevandoli dall' incarico. Il M5S attacca l' ex ministro Carlo Calenda, reo di aver costruito la cessione a Shernon. Lui replica a muso duro: «La vendita è stata perfezionata con Di Maio ministro». Intanto i fornitori, guidati dall' imprenditore William Beozzo, fanno trapelare l' interesse a convertirsi in soci di Mercatone Uno. Per salvarla.

