Barbara Costa per Dagospia

La vedi, è proprio lei, te la ricordi, è quella che veniva a scuola con te, la brunetta, la bassina, quella che tu chiamavi "tr*ia", le ridevi dietro, e la bullizzavi. La prendevi in giro, la ferivi e te ne vantavi. Per te lei era una sfigata, una che non valeva niente. Ti farà piacere sapere che quella ragazza ha appena compiuto 23 anni, da carina che era al liceo ora è uno schianto, e non solo. È famosa in tutto il mondo, sui social la seguono a branchi, e se non sei ancora schiattato per l’invidia ti dico che guadagna un minimo di 1500 dollari per 2 ore di lavoro.

Lavoro che è un po’ faticoso, sì, ma nel complesso un vero spasso, specie se te lo sei scelto. Lavoro in cui non servono lauree, né raccomandazioni. Lei fa tutto il sesso che vuole, con chi vuole, quando e come vuole, e per farla godere la pagano pure. La ricoprono d’oro. Quella che tu al liceo infastidivi, oggi è una pornostar. Lei oggi è Gianna Dior, e tu che la canzonavi, che farci: m*rda eri e m*rda rimani.

Invece tu che mi leggi, rifatti gli occhi: guarda che meraviglia di femmina. Ma lo sai che questa dea è italiana? Al 50 per cento, il resto è indios, il resto è uno spettacolo, Gianna Dior è il presente e il futuro del porno il più caldo e osceno, e non mi dire che non l’hai notata, non sei mai caduto abbagliato su uno dei suoi video: non ti sei mai eccitato con lei che si fa sbattere da dietro?! La chiamano "la vagina d’acciaio", è nella top 5 delle pornostar più cercate sui siti porno, profetizzano sia la nuova Jenna Jameson: di sicuro Gianna Dior è una che pornamente sa fare e farsi fare, specie se a farle raggiungere orgasmi su orgasmi sono uomini molto più grandi di lei, che magari stanno nel porno da più anni di quanti Gianna conti all’anagrafe.

Dai un’occhiata a quel che combina sui social, lei si fa i selfie con i due Oscar del Porno vinti quest’anno, selfie con il c*lo in primo piano, coi premi adagiati sulle natiche, e infatti è proprio grazie al suo magnifico lato B che Gianna Dior in soli 2 anni di pornate è ai vertici. C*lo che qui va inteso anche come fortuna. Sfacciata. Tu hai mai fatto un colpo di testa?

Hai mai avuto la tentazione, la voglia, insana, di abbandonare tutto e tutti, e scappare via? Gianna l’ha fatto: dopo il college, con due lavori part-time di cameriera e receptionist, una sera Gianna va su Tinder, per rimorchiare, aveva voglia di sc*pare, e sai che le succede? Viene rimorchiata, ovvio, la sua bellezza attira, ma non rimorchiata per una botta e via, bensì da uno dei vari agenti porno che girano in queste app alla ricerca di nuovi talenti.

Attenzione, il 90 per cento di questi non sono agenti, per carità, sono sozzoni malintenzionati che si spacciano per tali, MAI rispondere a un loro messaggio, e invece quella pazzerella di Gianna l’ha fatto: si è licenziata, è volata a Miami, negli studios di questo agente. Che nel suo fortunatissimo caso si è rivelato un agente vero e serio, e seppure la sua prima scena porno non le sia piaciuta affatto, Gianna indietro non è tornata, ha seguitato a pornare (12 scene in un mese!) capendo che lo sapeva fare e che le piaceva. Eccome.

E i guadagni non erano male! Keiran Lee, uno dei più grandi attori porno in circolazione, le dice di trovarsi un agente che potesse aprirle più porte, e le passa il numero di uno tra i numeri uno, Mark Spiegler. Gianna l’ha chiamato, l’ha raggiunto a Los Angeles (in auto, ha guidato per 18 ore di fila!): dopo aver passato il selezionatissimo provino, è entrata nella scuderia di Spiegler, ovvero il top del porno USA.

Le occasioni non te le devi far scappare, mai, ma se nel porno ce la vuoi fare, devi possedere un’ambizione pari alla maturità che questa 23enne dimostra di avere: ossia, non devi perdere tempo, e lascia stare i pettegolezzi, mettiti in competizione sì ma con te stessa, e abbatti ogni limite. Impara a stare da sola, a separare il tuo lavoro dalla vita privata, libera la testa e scrollati di dosso ogni timore, ogni condizionamento familiare, e sociale.

Se sei un tipo sveglio, quello che il porno ti fa capire è che non hai bisogno di nessuno, men che meno di un uomo che ti protegga, per guadagnarti ciò che vuoi. Sei tu che conti, tu che puoi, tu che lo fai. Fallo e per te stessa, e fallo per la soddisfazione di segnare un abisso tra la vita ordinaria, noiosa, barbosamente coniugata e frignamente riprodotta che gli altri fanno e già odiano, e la tua: elettrizzante come un fuoco d’artificio.

Enormemente invidiabile in libertà. Traguardi inaccessibili agli ipocriti che Gianna Dior la biasimano e la condannano, quando in realtà ci rosicano. Ma chi vogliono far fessi? Alla fine, è lei, Gianna Dior, che vanno a cercare, sul web. Per ingrossare il suo già consistente conto in banca, coi soldi del loro morale, onesto, probo sudore.

