IL #METOO FA NUOVE VITTIME – ANDY LACK, PRESIDENTE DI NBC NEWS E DELLA MSNBC, LASCERÀ L’AZIENDA DOPO CINQUE ANNI AL VERTICE: L’UOMO, ACCUSATO DI AVER INSABBIATO IL REPORTAGE DI RONAN FARROW SU HARVEY WEINSTEIN, LASCERÀ IL POSTO AL CAPO DI TELEMUNDO CESAR CONDE – UNA CARRIERA PUNTELLATA DA ALCUNI SCIVOLONI CHE NE HANNO MINATO L’IMMAGINE: DAL COMUNICATO SUL LICENZIAMENTO DI MATT LAUER A…

DAGONEWS

andy lack

Andy Lack, presidente di NBC News e della MSNBC, lascerà l’azienda dopo cinque anni al vertice: l’uomo, accusato di aver insabbiato il reportage di Ronan Farrow su Harvey Weinstein, lascerà il posto al capo di Telemundo Cesar Conde.

Conde supervisionerà NBC News e MSNBC, nonché il canale di notizie CNBC, che sarà ora incorporato nel pacchetto di reti di notizie di NBCUniversal. Il presidente della NBC News Noah Oppenheim, il presidente della MSNBC Phil Griffin e il presidente della CNBC Mark Hoffman faranno riferimento d’ora in poi a Conde. Mark Lazarus, che attualmente è capo della rete sportiva della NBC e delle reti locali, è stato promosso e ora dirigerà la tv e lo streaming di NBCUniversal.

ronan farrow

Si tratta del primo rimescolamento di poltrone dall’arrivo del nuovo CEO della NBCUniversal Jeff Shell anche se le voci che davano Lack in uscita erano iniziate a circolare nel 2018 dopo che l’uomo era stato coinvolto in diversi scandali.

harvey weinstein

Durante il suo periodo come presidente, Lack - che è entrato a far parte della NBC negli anni '90 per poi tornarci nel 2015 - è stato ripetutamente costretto a negare che la NBC News avesse insabbiato le notizie di Harvey Weinstein portate da Ronan Farrow che finì per far pubblicare la storia delle sette accusatrici dell’ex produttore sul New Yorker.

Farrow ha vinto un premio Pulitzer con il New York Times per le storie su Weinstein, dando così vita al movimento #metoo.

andy lack e matt lauer

Lack era al timone quando Matt Lauer è stato licenziato per cattiva condotta sessuale nel novembre 2017 dopo essere stato costretto ad ammettere di aver avuto un rapporto sessuale con una collega alle Olimpiadi di Sochi del 2014. NBC all’epoca rilasciò una dichiarazione affermando che era la "prima" volta che l’azienda sentiva di "lamentele" nei confronti su Lauer in 30 anni di carriera sebbene molti avessero già abbondantemente parlato delle accuse.

megyn kelly

Lack è stato anche responsabile dell'assunzione di Megyn Kelly, l’ex volto di Fox News e una delle accusatrici di Roger Ailes: per la giornalista venne pagata la cifra di 69 milioni di dollari, ma il suo programma non decollò mai e infine venne licenziata per una frase razzista durante il suo programma di notizie.

megyn kelly 1 megyn kelly 2 cesar conde