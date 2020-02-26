CHARLOTTE AWBERY ELLEN DEGENERES CHARLOTTE AWBERY ELLEN DEGENERES
CHARLOTTE AWBERY ELLEN DEGENERES charlotte awbery 5 charlotte awbery 4 charlotte awbery 2 charlotte awbery 3 charlotte awbery 1 CHARLOTTE AWBERY ELLEN DEGENERES
DALLA METRO A HOLLYWOOD - VIDEO: RICORDATE CHARLOTTE AWBERY, LA DONNA FERMATA IN UNA STAZIONE DELLA METRO A LONDRA PER UNA CANDID CAMERA E CHE TIRÒ FUORI UNA PAZZESCA VERSIONE DI ''SHALLOW'' DI LADY GAGA? È STATA INVITATA E CELEBRATA DA ELLEN DEGENERES. 60 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI, DA 4MILA A 400MILA FOLLOWERS NELL'ARCO DI POCHE ORE - ''MIO PADRE MI DICEVA: TU CANTA SEMPRE, QUALCOSA ARRIVERÀ''. È PRENOTATA PER EVENTI IN TUTTO IL MONDO-
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SENTI CHI PARLA! – CONTE HA CHIAMATO SALINI PER INVITARE LA RAI A NON DIFFONDERE ALLARMISMI SUL CORONAVIRUS - DOPO AVER BLOCCATO MEZZO PAESE, ACCUSATO MEDICI E INFERMIERI E STRA-PARLATO A RETI UNIFICATE, ORA “GIUSEPPI” SI È RESO CONTO CHE BISOGNA STARE CALMI - OGGI L’AD HA CONVOCATO DIRETTORI DI RETE E TESTATA PER CAMBIARE ROTTA SULLE TRASMISSIONI DEDICATE ALL’EPIDEMIA – VIDEO: LO SPOT CON AMADEUS
"NTV-ITALO" SMENTISCE IL FLASH DI DAGOSPIA: “I BILANCI DELLA SOCIETÀ MOSTRANO UNA CRESCITA COSTANTE E SIGNIFICATIVA ORMAI DA ANNI. ITALO HA DATO PROVA DI ECCELLENTI PERFORMANCES A DOPPIA CIFRA SIA SUL PIANO FINANZIARIO CHE COMMERCIALE – E’ EVIDENTE DUNQUE CHE AL MOMENTO RAPPRESENTI UN OTTIMO INVESTIMENTO PER I SUOI AZIONISTI
“ER CICORIA” RIPASSATO IN PADELLA – DOPO TOTTI, DE ROSSI, FLORENZI, ANCHE TEMPESTILLI VIENE MESSO ALLA PORTA DALLA ROMA DOPO 33 ANNI - LUI: “LI PORTO IN TRIBUNALE. E’ L’ULTIMA COSA CHE AVREI VOLUTO FARE” - L'EX GIOCATORE, TECNICO E DIRIGENTE SPIEGA CHI HA CAUSATO LA ROTTURA: “CON FIENGA, ZUBIRIA E ALTRI DIRIGENTI NON C’È STATO UN ACCORDO, HO PROVATO A CHIEDERE UN COLLOQUIO ALL'AD FIENGA, MA…”
CAFONALINO DEL CARNEVALE ROMANO – LE UNICHE MASCHERINE CHE GIRANO A ROMA SERVONO PER BALLARE! GRAN FESTA GODONA ORGANIZZATA DALLA MONDANISSIMA COPPIA DESSOLIS-MONTANI NEL CUORE DI VIA VENETO - IL TEMA ERA “DA DOVE VIENI?” E GLI INVITATI SI SONO SBIZZARRITI FRA STOFFE ETNICHE, CORONAVIRUS, ABITI DA EMIRI E GEISHE - ELENA BONELLI AGGHINDATA COME UNA NOBILDONNA VENEZIANA, LA BARONESSA GOURMET CETTI LOMBARDI SATRIANI E L’EREDITIERA GWENDALYN SIMSON
ITALIA LAZZARETTO D'EUROPA - IL CORONAVIRUS AL NORD È L'APERTURA DEL ''DAILY MAIL'', UNO DEI SITI PIÙ VISTI AL MONDO: SARÀ UN DANNO MICIDIALE PER IL TURISMO E GLI AFFARI DELLE REGIONI PIÙ PRODUTTIVE DEL PAESE - STAMATTINA UN VOLO BRITISH AIRWAYS DA LONDRA A MILANO È PARTITO IN RITARDO PERCHÉ UN PASSEGGERO HA CHIESTO DI SCENDERE PER PAURA DEL VIRUS - BLOCCATI I VIAGGIATORI ARRIVATI A MAURITIUS SUL VOLO ALITALIA: O VANNO IN QUARANTENA O TORNANO INDIETRO
UNA VECCHIA STORIA, COSÌ ''MODERNA'': LA CASA FARMACEUTICA CHE HA ANNUNCIATO DI AVER UN VACCINO DA TESTARE CONTRO IL CORONAVIRUS HA VISTO I SUOI TITOLI SCHIZZARE DEL 22% IN UN GIORNO (MA CI VORRANNO FINO A 18 MESI) - LA COLLABORAZIONE TRA L'AZIENDA, IL NIAD (ISTITUZIONE PUBBLICA AMERICANA) E IL SOGGETTO CHE HA FINANZIATO TUTTO LO SFORZO: LA ''COALITION FOR EPIDEMIC PREPAREDNESS INNOVATIONS'' NATA A DAVOS NEL 2017 COME PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATA CHE DESTINA A VARIE ORGANIZZAZIONI FONDI DI GOVERNI E RICCHI FILANTROPI