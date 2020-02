26 feb 2020 15:48

DALLA METRO A HOLLYWOOD - VIDEO: RICORDATE CHARLOTTE AWBERY, LA DONNA FERMATA IN UNA STAZIONE DELLA METRO A LONDRA PER UNA CANDID CAMERA E CHE TIRÒ FUORI UNA PAZZESCA VERSIONE DI ''SHALLOW'' DI LADY GAGA? È STATA INVITATA E CELEBRATA DA ELLEN DEGENERES. 60 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI, DA 4MILA A 400MILA FOLLOWERS NELL'ARCO DI POCHE ORE - ''MIO PADRE MI DICEVA: TU CANTA SEMPRE, QUALCOSA ARRIVERÀ''. È PRENOTATA PER EVENTI IN TUTTO IL MONDO