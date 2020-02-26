DALLA METRO A HOLLYWOOD - VIDEO: RICORDATE CHARLOTTE AWBERY, LA DONNA FERMATA IN UNA STAZIONE DELLA METRO A LONDRA PER UNA CANDID CAMERA E CHE TIRÒ FUORI UNA PAZZESCA VERSIONE DI ''SHALLOW'' DI LADY GAGA? È STATA INVITATA E CELEBRATA DA ELLEN DEGENERES. 60 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI, DA 4MILA A 400MILA FOLLOWERS NELL'ARCO DI POCHE ORE - ''MIO PADRE MI DICEVA: TU CANTA SEMPRE, QUALCOSA ARRIVERÀ''. È PRENOTATA PER EVENTI IN TUTTO IL MONDO

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UNA VECCHIA STORIA, COSÌ ''MODERNA'': LA CASA FARMACEUTICA CHE HA ANNUNCIATO DI AVER UN VACCINO DA TESTARE CONTRO IL CORONAVIRUS HA VISTO I SUOI TITOLI SCHIZZARE DEL 22% IN UN GIORNO (MA CI VORRANNO FINO A 18 MESI) - LA COLLABORAZIONE TRA L'AZIENDA, IL NIAD (ISTITUZIONE PUBBLICA AMERICANA) E IL SOGGETTO CHE HA FINANZIATO TUTTO LO SFORZO: LA  ''COALITION FOR EPIDEMIC PREPAREDNESS INNOVATIONS'' NATA A DAVOS NEL 2017 COME PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATA CHE DESTINA A VARIE ORGANIZZAZIONI FONDI DI GOVERNI E RICCHI FILANTROPI 