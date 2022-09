METTETE SOTTO CHIAVE LE LUPARE, È TORNATO ALEC BALDWIN! – RICOMINCIA DA BROADWAY L’ATTORE DI 64 ANNI CHE NELL’OTTOBRE 2021 UCCISE, CON UN’ARMA DI SCENA CHE DOVEVA ESSERE CARICATATA A SALVE, LA DIRETTRICE DELLA FOTOGRAFIA DEL FILM "RUST" - “SONO STATO LICENZIATO DA 5 FILM”. L’ATTORE SI PROCLAMA INNOCENTE E ACCUSA HANNAH GUTIERREZ REED CHE DOVEVA CONTROLLARE LE ARMI DEL SET MA SECONDO L’FBI…

Alec Baldwin torna a recitare, non al cinema ma a Broadway. Sarà impegnato nel revival dell’opera Art, commedia teatrale portata in scena negli Anni 90 da Yasmina Reza, in calendario per la prossima primavera. L’attore 64enne riprende per la prima volta un copione in mano dalla tragedia avvenuta a ottobre 2021 sul set del film western Rust, dove ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, colpita dal proiettile di una pistola di scena.

Su Baldwin sono subito ricadute le accuse, soprattutto da parte dell’Fbi che lo ritiene colpevole di aver premuto il grilletto. Dal quel momento l’attore è caduto in disgrazia. «Sono stato licenziato da cinque film importanti», ha detto in un’intervista a Chris Cuomo, ex anchorman della Cnn, aggiungendo che continua a ricevere minacce di morte. Il tre volte vincitore del Golden Globe adesso vuole ripartire da Broadway, da quel palco che nel 1992 gli è valso una candidatura ai Tony per l’opera teatrale “Un tram” che si chiama desiderio.

Era il 21 ottobre 2021 quando sul set del film western Rust la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, è stata colpita da un proiettile. Lo sparo, partito da una pistola di scena impugnata da Alec Baldwin, è stato fatale. L’attore, finito sotto accusa per omicidio colposo, non ha mai smesso di proclamarsi innocente affermando di sapere che la pistola fosse finta e che il colpo fosse partito accidentalmente senza aver premuto il grilletto.

Nell’intervista rilasciata a Chris Cuomo Baldwin, inoltre, ha scaricato la colpa su Hannah Gutierrez Reed, che aveva il compito di controllare le armi usate sul set, e sul vice regista Dave Halls, che gli aveva consegnato l’arma. È stato tirato in ballo anche Seth Kenney che aveva fornito gli oggetti di scena alla produzione. Potrebbe essere stato lui, secondo l’attore, a portare senza volerlo pallottole “vive” sul set.

Secondo il rapporto balistico dell’Fbi reso noto nei giorni scorsi, ne sarebbero state trovate ben 150. La polizia federale degli Stati Uniti, inoltre, continua a smentire la difesa dell’attore affermando, nel proprio rapporto di analisi, che il colpo della Colt calibro 45 non sarebbe potuto partire in maniera accidentale senza che il grilletto non venisse premuto fisicamente.

Broadway ha segnato gli inizi della carriera attoriale di Baldwin. Il suo debutto sul prestigioso palco newyorkese è avvenuto nel 1986 con Il malloppo di Joe Orton . Poi si sono susseguiti Serious Money di Caryl Churchill nel 1988, Prelude to a kiss di Craig Lucas nel 1990 e Un tram che si chiama desiderio di Tennessee Williams nel 1992, un successo, quest’ultimo, che gli è valso una candidatura ai Tony awards come miglior attore protagonista in un’opera teatrale.

L’ultima apparizione di Baldwin in un teatro di Broadway è stata quattro anni fa, nel 2018. Adesso l’attore è pronto a ripartire proprio da dove aveva cominciato, dal teatro. L’unico posto che ha voluto dargli fiducia.

