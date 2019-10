MI FAI UN SAFFO! - ALT! PRIMA DELLA PIAMONTE E DELLA CALDARULO TAYLOR MEGA AVEVA GIÀ PROVATO A INTORTARE GIORGIA VENTURINI ALL’ISOLA DEI FAMOSI - “MI DISSE FIDANZIAMOCI, COSÌ FACCIAMO SCANDALO. NON SONO LEGATA AL SUO EX (IL BILLIONAIRE HORMOZ VASFI), SIAMO SOLO AMICI” - “TAYLOR MI HA DELUSA PERCHÉ…” – FOTOGALLERY BISEX

Anticipazione di “Diva & Donna”

Giorgia Venturini, ex concorrente di "L'Isola dei Famosi" e attuale volto di "Tika Taka" (Italia 1), rivela in un'intervista esclusiva al settimanale “Diva e donna” un retroscena inedito che riguarda Taylor Mega, l'influencer che sta facendo parlare di sé per un flirt con Giorgia Caldarulo, ex di "Uomini e Donne". «Io e Taylor ci conoscevamo prima di “L'Isola dei Famosi”, poi ci siamo ritrovate lì insieme. Mi ha un po’ delusa, non mi piace il suo modo di intendere l’amicizia», dice la Venturini.

«Su "L’Isola", in un momento in cui non eravamo riprese dalle telecamere, mi ha fatto delle avances. Mi ha detto: “Fidanziamoci, così facciamo anche scandalo”. Ma le ho risposto di no: innanzitutto ho altri gusti, poi non è il mio stile. Oggi non ci sentiamo più: abbiamo preso strade diverse». Giorgia Venturini smentisce poi di essere legata a Hormoz Vasfi, miliardario iraniano ex di Taylor Mega: «È solo un amico. Conosco bene il figlio e spesso ci vediamo in gruppo».

