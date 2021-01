22 gen 2021 19:18

MI FAI UN SAFFO! – COSA NON SI FA PER QUALCHE CLIP IN PIÙ: AL "GF VIP" QUELLA MORTA DI FAMA DI GIULIA SALEMI, ALLA DISPERATA RICERCA DI POPOLARITÀ CHE NON PUÒ AVERE DALLA STORIELLA CON QUEL SALAME DI PIERPAOLO PRETELLI, CI “PROVA” CON SIMONA ORLANDO: “OGNI TANTO FACCIO PENSIERI STRANI SU DI TE, STEFY. NON LO SO, PERÒ MI PIACE GUARDARTI. SEI BELLA, SEI SEXY. VORREI BACIARTI…” - LA REAZIONE DELLA ORLANDO - VIDEO