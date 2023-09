MI SI NOTA DI PIÙ SE VADO O SE NON VADO? – ELLY SCHLEIN FA MARCIA INDIETRO E DECIDE DI NON FARSI SBRANARE DA FRANCESCA FAGNANI: L’IMPALPABILE SEGRETARIA DEL PD DOVEVA ESSERE OSPITE DI “BELVE”, MA QUALCUNO DEVE AVERLE FATTO NOTARE CHE NON SI SAREBBE POTUTA LIMITARE A FARE SUPERCAZZOLE SUI DIRITTI - IL PROGRAMMA PERDE UNA PRIMA SERATA A CAUSA DELLO STUDIO TV NON ANCORA PRONTO…

Estratto dell'articolo di www.tvblog.it

elly schlein alla festa del fatto quotidiano

Nelle scorse ore si era sparsa sul web una indiscrezione che riguardava il futuro televisivo di Elly Schlein. L’attuale segretaria del PD, secondo il blog di Davide Maggio, sarebbe stata fra le prossime vittime di Belve, il programma d’intrattenimento condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione realizzata con la collaborazione della società di produzione Fremantle di Marco Tombolini, sta infatti per tornare con un nuovo ciclo di prime serate sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

francesca fagnani foto di bacco (2)

Un ritorno previsto in un primo tempo per martedì 26 settembre, poi slittato al martedì successivo, ovvero 3 di ottobre, per ragioni organizzative. Ritardo dovuto alla mancata consegna dello studio nei tempi previsti, cosa questa per altro che accomuna Belve altre produzioni Rai. Il 26 di settembre su Rai 2 come anticipato da TvBlog, andrà in onda Una, nessuna, centomila in Arena. Certo un peccato questo slittamento, perché la serata del 26 settembre sarebbe stata più libera.

elly schlein convegno contro l autonomia a napoli

[…] secondo quanto apprendiamo, che Elly Schlein abbia deciso di non accettare l’invito di Francesca Fagnani.[…] forse accetterà in futuro ospitate televisive in programmi più squisitamente politici. Sappiamo benissimo che Belve non si limita all’attività professionale della sua vittima, ma sconfina anche nella sua vita privata. Forse però questo è un dettaglio che era sfuggito all’attuale segretaria del PD e qualcuno glielo avrà fatto notare. Chissà.

francesca fagnani

Belve comunque partirà lunedì 3 ottobre con fra i suoi ospiti, come anticipato da queste parti, Emanuele Filiberto e Raoul Bova.

