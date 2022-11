LA MIA BANDA SUONA IGGY POP - A 75 ANNI SUONATI, LA ROCKSTAR NON HA INTENZIONE DI FERMARSI: HA ANNUNCIATO L'USCITA DI "EVERY LOSER", IL SUO 19ESIMO ALBUM: "SONO IL RAGAZZO SENZA CAMICIA CHE SPACCA. ABBIAMO FATTO UN ALBUM ALLA VECCHIA MANIERA" - "IL GIORNALE": "UN ALBUM ESEMPLARE DI ROCK' N'ROLL PRIMORDIALE, UNA MASTER CLASS NELL'ARTE DI SCATENARSI CON UN'INTENSITÀ INEGUAGLIABILE E UN'ARGUZIA IMPERTURBABILE…" - VIDEO

RS per “il Giornale”

Sulla scia della reazione entusiasta al primo singolo Frenzy, Iggy Pop annuncia la pubblicazione del suo nuovo album in studio dal titolo Every Loser il 6 gennaio 2023. È il diciannovesimo album in studio solista di Iggy e il suo primo ad essere pubblicato grazie alla partnership recentemente annunciata tra Atlantic Records e Gold Tooth Records, la nuova etichetta fondata da Andrew Watt, produttore esecutivo multi-platino dell'album e vincitore di Grammy Award.

«Sono il ragazzo senza camicia che spacca; Andrew e la Gold Tooth lo sanno e insieme abbiamo fatto un album alla vecchia maniera», ha detto Iggy in una recente dichiarazione. «I musicisti sono persone che conosco fin da quando erano bambini e la musica vi farà impazzire». Every Loser si rifà alle radici primordiali di Iggy pur mantenendo un punto di vista lirico e una tavolozza sonora innegabilmente moderni.

Every Loser è un album esemplare di rock' n'roll primordiale, una master class nell'arte di scatenarsi con un'intensità ineguagliabile e un'arguzia imperturbabile. Con una schiera di icone del rock moderno come collaboratori, tra cui la lineup di Frenzy con il produttore Watt, Duff McKagan dei Guns N'Roses al basso e Chad Smith dei Red Hotr Chili Peppers alla batteria.

Questo nuovo disco è annunciato come la fusione tra l'aggressività di Iggy con i musicisti provenienti da band come Blink 182, Foo Fighters,Jane' s Addiction e Pearl Jam. Il risultato è 11 brani dell'uomo che ancora una volta in Every Loser si scaglia senza paura contro la vita stessa. È il ritorno ufficiale sulle scene della Iguana del Rock dopo la partecipazione al brano dei Maneskin I wanna be your slave. A quasi 76 anni, James Newell Osterberg Jr è ancora avvolto dall'aura di ribelle e di sopravvissuto del punk.Una carriera che non ha mai perso la propria coerenza.

