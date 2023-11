MICHELE GUARDÌ SCRIVE A DAGOSPIA: “QUANTO HA FATTO EMERGERE IL PROGRAMMA 'LE IENE', A PROPOSITO DI UN MIO COLLABORATORE IMPROPRIAMENTE DEFINITO AUTISTA, DEVO PRECISARE CHE SI TRATTA DI UN ASSISTENTE CHE LAVORA CON ME CON REGOLARE CONTRATTO DAL 2010. SUCCESSIVAMENTE, GLI HO CHIESTO DI COLLABORARE CON ME ANCHE ALLA REALIZZAZIONE DI RUBRICHE TV. SI È RESO PERCIÒ NECESSARIO ANCHE UN ALTRO CONTRATTO DI CONSULENTE. SI TRATTA DUNQUE DI DUE CONTRATTI DISTINTI, UNO DEI QUALI A MIO TOTALE CARICO. QUANTO AI FUORIONDA…” - VIDEO

Riceviamo e pubblichiamo:

Quanto ha fatto emergere il programma “Le Iene”, nella trasmissione di martedì scorso, a proposito di un mio collaboratore impropriamente definito autista devo precisare che si tratta di un assistente che lavora con me con regolare contratto dal 2010 anno in cui ho messo in scena il Musical sui Promessi Sposi.

l autista di michele guardi servizio le iene 2

Successivamente, dato il rapporto di fiducia, gli ho chiesto di collaborare con me anche alla realizzazione di rubriche tv, che seguivo io personalmente per il programma “I fatti vostri”.

Si è reso perciò necessario anche un altro contratto di consulente e non di dipendente proprio per I Fatti Vostri, contratto che gli ha consentito e gli consente di lavorare dentro una redazione Rai. Si tratta dunque di due contratti distinti, uno dei quali a mio totale carico. Le attività che svolge come mio collaboratore privato sono dunque da me e solo da me personalmente retribuite con regolare contratto.

michele guardi le iene 1

Quanto alle mie esternazioni fuori onda trasmesse sempre in quel servizio delle Iene come se fossero di attualità preciso che si tratta di fuori onda risalenti al 2009 e cioè a quattordici anni fa. Lo stesso Giancarlo Magalli, intervistato ieri dalle “Iene” mentre entrava in Rai, per partecipare come settimanalmente avviene ai Fatti Vostri, ha risposto che sarebbe ancor più divertente sentire quello che le persone alle quali mi sarei riferito sono solite dire a me replicando. Inoltre a tutti coloro che si erano sentiti offesi ho già chiesto scusa a suo tempo. Cosa che torno a fare anche adesso.

Michele Guardì

