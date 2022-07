LE MIE TETTINE SUONANO IL ROCK – DOPO AVER INFIAMMATO IL CIRCO MASSIMO CON I MANESKIN, LA BASSISTA VICTORIA DE ANGELIS SI CONCEDE UNA VACANZA AL MARE E PUBBLICA SUI SOCIAL (TANTO PER CAMBIARE) UN TOPLESS DA URLO INSIEME ALLA SORELLA E A UN’AMICA – VISO ANGELICO E ARIA STRAFOTTENTE, LA 22ENNE È UN'ICONA IN ITALIA DEL MOVIMENTO “FREE THE NIPPLE”, CONTRO LA CENSURA DEL CAPEZZOLO FEMMINILE (AVERCENE DI MOVIMENTI COSI'...)

Federica Portoghese per www.leggo.it

Victoria dei Maneskin in topless con la sorella

Provocatrice, senza freni inibitori, bella e mezzo nuda. Appare così Victoria De Angelis su Instagram. A pubblicare la foto hot, che fa sognare il web è proprio la bassista dei Maneskin. Sfacciata, in topless, con due stelline che le coprono i capezzoli, nel rispetto delle norme social. Nella foto al mare non è sola, a farle compagnia con il seno al vento c'è la sorella Veronica e l'amica, Martina Taglienti.

Per Victoria, classe 2000, non è una novità mostrarsi come mamma l'ha fatta. Il suo animo rock e ribelle l'ha resa, infatti, una sex symbol internazionale.

Il grande successo dei Maneskin, band del momento, ha contribuito a donarle il fascino della teeneger audace. I suoi look, controcorrenti, sfidano spesso il pudore della gente, un mix di trasgressività e voglia di libertà. Non è la prima volta che i fan impazziscono dietro ai seni scoperti della De Angelis , mostrati anche sul palco durante i concerti, coperti da una X realizzata con il nastro adesivo.

Victoria dei Maneskin in topless con un'amica 3

Figlia della generazione Z, a soli 22 anni è un'icona in Italia del movimento free The Nipple, contro la censura del capezzolo femminile. Viso angelico e aria da strafottente, Victoria continua a richiamare l'attenzione del pubblico per il suo carattere eversivo, fuori dai canoni.

