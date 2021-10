Sul caso Mietta non è stato commesso nessun reato e su questo siamo tutti d’accordo.

Anziché disquisire di vicende private non potremmo incanalare queste energie nel chiedere l’obbligo vaccinale? Lo dovremmo chiedere alla politica, non alla tv.#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/nioeptG9FW — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) October 30, 2021

mietta in collegamento ballando con le stelle

1 - BALLANDO, MILLY CARLUCCI E IL COLLEGAMENTO CON MIETTA. LA RISPOSTA DI SELVAGGIA LUCARELLI

Da www.leggo.it

Milly Carlucci a “Ballando con le stelle” è torna sul caso Mietta. La conduttrice ha parlato delle recenti polemiche dopo l’assenza di Mietta per Covid e la domanda sul vaccino da parte del giudice Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci e il caso Mietta

milly carlucci sul caso mietta

Milly Carlucci a “Ballando con le stelle” è tornata sul caso Mietta. Durante il talent la conduttrice ha voluto dire la sua sulle recenti polemiche: «Qui si entra con il Green Pass – ha spiegato - che si controlla all’ingresso con la misurazione della temperatura corporea.

Non è dato a nessuno di noi indagare se il Green Pass presentato scaturisca dalla vaccinazione o dal tampone a cui ci si sottopone ogni 48 ore. Noi seguiamo questa regola che è nazionale e ci mette al riparo da ogni polemica.

selvaggia lucarelli

Nel nostro gruppo di autori e professionisti ce lo siamo detti e visto quello che abbiamo passato lo scorso anno ci siamo corsi a vaccinare. Detto questo le nostre procedure qui, come nella Rai, sono molto rigorose. Una prova che le nostre regole funzionano è proprio il fatto che la positività di Mietta è stata subito riscontrata ed è stata isolata».

Milly Carlucci si è quindi collegata con Mietta augurandole di tornare presto in pista: «Sto bene - ha fatto sapere la cantante - Le cose le abbiamo ripetute in varie sedi, tv e social, e credo che la cosa si risolva qui».

Milly ha poi giustificato tanto la domanda di Selvaggia quanto la volontà di privacy di Mietta: «Se è vero che Mietta è l’unica persona non vaccinata tra di noi - ha chiosato la Lucarelli - questo è il più grande spot per i vaccini che possiamo fare. Perché qui l’unica che si è ammalata è lei…».

mietta in collegamento ballando con le stelle

2 - "CHIUDIAMO", "GOGNA MEDIATICA". FACCIA A FACCIA MIETTA-LUCARELLI

Novella Toloni per www.ilgiornale.it

"Questa sera mettiamo i puntini sulle 'i'". Così Milly Carlucci ha interrotto la gara di Ballando con le stelle intorno alle 22 per chiudere, forse definitivamente, il caso Mietta. La cantante è ancora in quarantena per la positività al Covid, ma nel corso dell'ultima puntata del programma di Rai Uno si è collegata in diretta per concludere la polemica scatenatasi sette giorni fa sulla sua mancata vaccinazione.

mietta positiva a ballando con le stelle 1

È stata Milly Carlucci a fare il punto, per l'ennesima volta, sulle procedure di sicurezza anti Covid che vengono attuate all'interno degli studi televisivi dove si gira lo show. La conduttrice ha ribadito che anche a Ballando - come in tutti i posti di lavoro - si entra con il green pass e il rilevamento della temperatura: "Nessuno di noi, sia la Rai sia la produzione, può indagare da cosa scaturisca il green pass, se da vaccinazione o da tampone ogni 48 ore. Si tratta di una regola nazionale, che noi seguiamo e che ci mette al riparo dalle polemiche".

mietta positiva a ballando con le stelle 3

Successivamente la presentatrice, dopo avere sottolineato che Mietta è stata subito messa a casa limitando al massimo ogni possibilità di contagio, ha mandato in onda una clip riassuntiva sulla settimana di fuoco vissuta da Mietta, finita al centro delle critiche e additata addirittura come no vax.

Un servizio nel quale la cantante è tornata a rivendicare il suo diritto alla privacy, avendo di fatto rispettato ogni regola imposta dalle normative vigenti: "Ho seguito un protocollo Rai, che di fatto è quello del Governo, sono in regola e ho esibito regolarmente il green pass quello richiesto dalla legge in Italia. Credo che possa bastare, abbiamo raccontato troppo e tanto. Ora voglio tornare in pista".

selvaggia lucarelli

"Ho problemi di salute". Mietta rompe il silenzio

Nel volere mettere un freno alla polemica, la Carlucci ha cercato di tenere la barca pari definendo "legittimo fare la domanda" da parte di Selvaggia Lucarelli e "legittimo non dare una risposta" da parte di Mietta.

"Perché non fa parte dei doveri di un cittadino italiano per il rispetto della privacy", ha chiarito Milly Carlucci. Parole che hanno suscitato la replica di Mietta: "Diciamo che è stata una vicenda un po' confusa e non si capisce perché si debba entrare in una gogna mediatica".

mietta positiva al covid salta ballando con le stelle 2

Una frecciata in piena regola a Selvaggia Lucarelli, che di fatto ha dato il via al caso Mietta, alla quale la giurata ha replicato insistendo sui vaccini: "Chiudiamo in maniera pacifica, se è vero come spero che Mietta non sia vaccinata per motivi suoi, questo è il più grande spot ai vaccini". Una dichiarazione dai toni provocatori che ha scatenato mormorii in studio e costretto la Carlucci a chiudere la questione.

mietta positiva a ballando con le stelle 2

