C’era una volta la Milano da bere, ora c’è quella da arrapare. Tra un “ape” (aperitivo) e uno shopping nel quadrilatero della moda, tra un business in centro e una serata sui Navigli, i milanesi - uè, lo dicono le statistiche di Pornhub, uno dei siti hard più diffusi - fanno regolarmente un passaggio su internet in cerca di eccitazione. […]

Secondo il report pubblicato dal portale , infatti, più di un quarto dei visitatori italiani della piattaforma (il 25.7 percento) è concentrato sotto la Madonnina con 12 punti in più della Capitale, dove il 13.7 degli abitanti quest’anno ha visitato il sito. Alle loro spalle Torino, con gli accessi che si attestano al 4.8 percento complessivo, poi Bologna e Napoli (3.5 percento a testa).

La realtà è che il porno in Italia (siamo ottavi al mondo) tira sempre tanto (nessuna allusione, per carità): in pochi lo ammettono, ma in molti cliccano per soddisfare - almeno virtualmente - gusti particolari, fantasie mai provate, sogni inconfessabili.

Quali? Ognuno ha la propria scena cult (tra le principali categorie ricercate spiccano, nell’ordine, mature, transgender, lesbiche, anal), ma la maggior parte di noi, quando si trova su internet, cerca tre parole in particolare che confermano il podio del 2022: italiano (d’altronde Italians do it better), milf (la famosa nave scuola non sbaglia mai) e amatoriale italiano (altro che professionismo, le tresche segrete del vicino di casa attizzano sempre).

Poi, a seguire, a Pornhub chiediamo materiale hentai (la categoria ispirata ai fumetti porno e manga) e lesbo. Attenzione, però, che la classifica presto potrebbe cambiare perché segnalano in grande rimonta (aumento del 645, 654 e 585 percento) ricerche più audaci e particolari come gloryhole (una stanza dotata di buchi nelle pareti e il resto lo si può immaginare), ass (utilizzo del lato b) e penning (tradotto a grandi linee: la donna fa l’uomo e l’uomo fa la donna). […]

Se spulciate tra le varie classifiche, poi, vi imbattete in curiosità (per esempio: in Italia il 29 percento dei frequentatori di Pornhub è donna) e dettagli non da poco. Tipo che l’età media mondiale del visitatore è di 37 anni, mentre da noi il 50% è compreso tra i 18 e i 34, e che lo strumento più usato per arraparsi virtualmente (91 percento) è il caro smartphone, che dopotutto è sempre a portata di mano.

Alcuni dati, poi, sono da sballo vero. Per esempio, riuscite a immaginate quale siano in Italia i giorni dell’anno in cui si smanetta (nel senso si va su internet in cerca di porno) di meno? Sono Ferragosto (-21.5 percento)- e non si capisce se è perché la gente è in giro fino a tardi o se sono le grigliate che restano sullo stomaco e, ovviamente l’ultimo dell’anno (-44% dalle 18 alla mezzanotte del 31 dicembre 2022). Il grande flop del 2023 però, è stato Sanremo.

Sì, perché lo scorso 7 febbraio, giorno della prima serata del Festival 2023, sul sito si è registrato un calo medio tra il -10 e il -17 percento, proprio mentre si esibivano i Pooh. I quali invecchiano, sì, ma evidentemente con la loro musica continuano a far godere gli italiani. Più dei porno.

