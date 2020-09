MILANO-NEW YORK IN BARBA AL COVID - LA SETTIMANA DELLA MODA MILANESE SARÀ TRASMESSA A TIMES SQUARE SU UN MEGA SCHERMO GRAZIE A URBAN VISION - MENTRE LO SCHERMO INTERNAZIONALE FULL MOTION SARÀ PRESENTE NELLA GRANDE MELA, IN ITALIA LE SFILATE SI POTRANNO VEDERE IN…

Da www.vanityfair.it

urban vision porta la milano fashion week a times square

Forte del successo ottenuto nell’edizione di luglio, Urban Vision – media Company leader nel fundraising finalizzato alla tutela del patrimonio culturale e alla riqualificazione di aree urbane – e Camera Nazionale della Moda Italiana rinnovano la partnership per promuovere l’appuntamento della Milano Fashion Week in programma dal 22 al 28 settembre 2020.

Urban Vision, in qualità di OOH streaming partner, contribuirà infatti a renderla un’esperienza inclusiva e imperdibile non soltanto per Milano: le sfilate italiane avranno infatti come palcoscenico internazionale anche la metropoli di New York, che si aggiunge al circuito di Maxi DOOH (Digital Out of Home) con uno schermo collocato nella prestigiosa Times Square. Le creazioni degli stilisti saranno mostrate in streaming sugli impianti digitali dando vita a uno spettacolo metropolitano diffuso e immersivo, in continuo dialogo con i cittadini che ne saranno gli interlocutori privilegiati.

milano fashion week 2020 3

«Abbiamo un legame privilegiato con il mondo della moda e siamo entusiasti di annunciare il rinnovo di questa significativa collaborazione tra Urban Vision e Camera Nazionale della Moda Italiana, ampliata adesso anche a livello internazionale con l’esportazione della Milano Fashion Week nella città di New York- afferma Gianluca De Marchi, co-founder e Ceo di Urban Vision –. Portare le sfilate nelle più esclusive strade e piazze milanesi, come è avvenuto nella scorsa edizione della Milano Fashion Week, ha segnato l’inizio di una rivoluzione digitale immersiva che ha riscosso grande successo, offrendo ai cittadini la possibilità di vivere, in qualità di fruitori privilegiati, la città di Milano con un approccio Smart city. Una rivoluzione ancora più diffusa e capillare, grazie al coinvolgimento di una grandissima metropoli internazionale come New York, città già inserita nel nostro circuito global che vanta la presenza di molte altre importanti capitali su scala mondiale.

milano fashion week 2020 2

Urban Vision infatti, attraverso l’esportazione del business made in Italy accompagnato da una strategia competitiva incentrata sulla sintesi tra comunicazione e innovazione tecnologica, ha consolidato negli anni un forte presidio all’estero negli Stati Uniti, Sudamerica, Cina, Giappone, e numerosi altri paesi europei. Siamo felici di questa opportunità perché l’ampliamento della partnership con Camera della Moda a livello internazionale, contribuirà a rafforzare ulteriormente la stretta connessione tra le città e la moda, tra i brand e i consumatori. Le novità proposte da Urban Vision offriranno un format sempre più ingaggiante e innovativo per trasmettere contenuti multimediali ed editoriali, diventando un vero e proprio landmark sul territorio urbano.»

Mentre lo schermo internazionale Full Motion sarà presente nel cuore della Grande Mela, in Times Square, quelli nazionali Full Motion saranno presenti a Milano in Piazza San Babila, Corso Garibaldi 16 lato B, Alzaia Naviglio Grande, mentre i led Stop Motion saranno quelli di Corso Venezia, Largo Augusto, Corso Garibaldi 16 Lato A, Via San Calimero, Via Vetra, Via De Amicis.

urban vision tecnologia the breath urban vision artwall toiletpaper viale bianca maria milano urban vision piazza di spagna roma urban vision scented out of home