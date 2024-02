AI MILITANTI DEL POLITICALLY CORRECT LA PILLOLA NON VA GIU' - ANCHE MARY POPPINS FINISCE NEL TRITACARNE DELLA CULTURA "WOKE": LA BRITISH BOARD OF FILM CLASSIFICATION, L'ORGANO BRITANNICO CHE SI OCCUPA DI VALUTARE I FILM IN BASE AL LORO IMPATTO SUI PIÙ GIOVANI, HA CAMBIATO LA CLASSIFICAZIONE DEL CLASSICO DELLA DISNEY, DA "PER TUTTI" A "BAMBINI ACCOMPAGNATI" - IL MOTIVO? IL FILM È CONSIDERATO "DISCRIMINATORIO" PERCHE' CONTIENE PER DUE VOLTE IL TERMINE "OTTENTOTTO”, OVVERO... - VIDEO

Tutti o quasi i grandi classici della cinematografia del passato sono stati colpiti dalla bufera chiamata "il politicamente corretto". […]E anche Mary Poppins finisce nel mirino, proprio come ha riportato il magazine di Variety.

Il celebre film della Disney, che è arrivato nei cinema nel lontano 1964 […] oggi conterrebbe al suo interno un linguaggio discriminatorio. La British Board of Film Classification ha perorato la causa e in una nota del suo ufficio stampa ha confermato che sono stati “costretti” a cambiare la classificazione del film. Non è più per “tutti” ma i minori di 12 anni devono essere accompagnati durante la visione da una persona adulta.

[…] Un portavoce della BBFC ha specificato che Mary Poppins “contiene per ben due volte l’uso improprio del termine ottentotto”. La parola in questione sarebbe impropriamente usata per definire la popolazione indigena dell’Africa australe dei Khoekhoe, che all’epoca dei primi stanziamenti olandesi del diciassettesimo secolo occupava la regione del Capo di Buona Speranza.

“Mary Poppins ha un suo contesto storico preciso e l‘uso di quelle parole non è condannato ma le nostre linee guida sono ben precise – scrive in una nota l’ufficio stampa della Commissione -. Rappresenta un linguaggio che non è accettabile con classificazione per tutti. Per questo abbiamo valutato il film con un nuovo ratings per uso di un linguaggio discriminatorio – aggiunge-. Abbiamo capito dalle nostre ricerche sul razzismo e la discriminazione che è una preoccupazione importante per le persone e in particolare per i genitori – si legge -.La possibilità di esporre i bambini a un linguaggio o a un comportamento discriminatorio non è giusto. E potrebbero trovare penoso o ripeterlo senza rendersi conto della potenziale offesa“.

