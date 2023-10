4 ott 2023 09:56

MINZO, STAI MANZO! – COME DAGO-ANTICIPATO DA CANDELA, AUGUSTO MINZOLINI, COMMISSARIATO DA SAFIRIA LECCESE IN “STASERA ITALIA WEEK END”, NON L’HA PRESA BENISSIMO – LA GIORNALISTA, VOLTO STORICO DI MEDIASET, HA PRESO LE REDINI DEL PROGRAMMA E LIQUIDATO LE LUNGAGGINI DEL PARTNER CON STILE: “DAI AUGUSTO, SII TELEGRAFICO” - L'EX SENATORE AVEVA MESSO LE MANI AVANTI QUANDO IN UN'INTERVISTA A "SORRISI" AVEVA DICHIARATO: “IN TV IL CONDUTTORE DEVE DARE IL RITMO”, SENZA SPECIFICARE SE QUESTO COMPITO SPETTASSE A LUI O A QUALCUNO REALMENTE IN GRADO DI FARLO…