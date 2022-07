1 lug 2022 15:56

IL MIRACOLATO LUNDINI NON METTE UNA PEZZA SUGLI ASCOLTI – È STATO CANCELLATO “UNA PEZZA DI LUNDINI”, IL PROGRAMMA DELLA SECONDA SERATA DI RAIDUE CHE RACIMOLAVA ASCOLTI MISERI, TRA I 200MILA E I 300MILA TELESPETTATORI DI MEDIA – NUMERI RIDICOLI PER LA RAI CHE CONFERMANO LA DURA LEGGE DELLA TV: QUELLO CHE PIACE AL CIRCOLINO DI TWITTER NON FUNZIONA PER IL GRANDE PUBBLICO (E TRA L'ALTRO NON FA NEANCHE RIDERE)