MIRACULO DI LOURDES – LA FIGLIA 24ENNE DI MADONNA E DEL PERSONAL TRAINER CUBANO CARLOS LEON, LOURDES MARIA LEON CICCONE, HA IMPARATO COSA VUOLE DIRE "MOSTRARSI" – DA QUALCHE ANNO SFILA PER MARCHI DI MODA IMPORTANTI E HA ANCHE PARTECIPATO AD UNA PERFORMANCE DEL BRAND "DISEGUAL" CHE RIPRODUCEVA UN’ORGIA - NELL'ATTESA DI REALIZZARE I SUOI SOGNI, ESPONE IL CHIAPPONE E LE ASCELLE PELOSE...

DA “TGCOM24”

lourdes leon e madonna 3

Dalla madre, oltre che ad una sorprendente somiglianza nello sguardo e nei modi, ha ereditato soprattutto il gusto della provocazione. Lei è Lourdes Maria Leon Ciccone, figlia 24enne di Madonna, con una spiccata propensione alla trasgressione.

Eccola in alcuni scatti social per il lancio di una nuova campagna di moda di un brand ci cui è testimonial mentre posa mostrando il lato B in perizoma e un enorme tatuaggio sulla schiena.

In un altro scatto Lourdes è sdraiata a pancia in giù su un letto con indosso un mini abito viola e tacchi neri con plateau. E poi rieccola sulle pagine di Vanity Fair, a cui ha rilasciato una lunga intervista posando con un look super sexy.

lourdes leon 9

Ballerina, performer e modella la bella figlia di Madonna sembra avere molta grinta, determinazione e talento. Figlia della popstar e del suo personal trainer cubano Carlos Leon, Lourdes è cresciuta a New York e ha studiato danza, la sua grande passione, sin da piccola.

Qualche anno fa ha cominciato a sfilare e ha anche partecipato ad una eccentrica performance del brand Disegual che riproduceva un’orgia.

Il suo sogno, ha raccontato a Vanity Fair è "interpretare un giorno, danzando, Madre Teresa di Calcutta". Il suo primo fidanzato? "Timothée Chalamet" ha svelato sempre al magazine americano. Adesso però è felicemente fidanzata con Jonathan Puglia.

