MISS, MIA CARA MISS – LA 19ENNE LAVINIA ABATE, LA NUOVA "GATTA NERA" DEL "MERCANTE IN FIERA" DI PINO INSEGNO, SI RACCONTA, DAL COMPLESSO DELL’ALTEZZA AL TITOLO DI MISS ITALIA 2022 – LA RAGAZZA, CHE HA PRESO IL POSTO DI CANDELARIA SOLORZANO FINITA NELLA BUFERA PER UN PRESUNTO CANNA-GATE, HA PORTATO IL BUSTO PER QUATTRO ANNI PER UN PROBLEMA DI SCOLIOSI - ATTUALMENTE E’ SINGLE: “ADESSO SONO CONCENTATA SU ME STESSA” (DAJE, FATEVE SOTTO!)

Lavinia Abate è la nuova gatta nera del programma Il mercante in fiera con Pino Insegno. La ragazza vanta il titolo di Miss Italia 2022 e subentra al posto di Ainett Stephens, che aveva dichiarato di essere stata fatta fuori a causa dell'età – ormai – avanzata. Lavinia ha 19 anni, è nata a Roma e qualche giorno fa è stata presentata ufficialmente come sostituta di Candelaria Solorzano, che doveva essere l'erede di Ainett prima di finire al centro di una bufera mediatica per esser stata beccata ad armeggiare con tabacco e una sostanza non ben identificata.

Lavinia Abate è una giovane modella e nel 2022 ha vinto il titolo di Miss Italia e Miss Eleganza. Viene da Roma, è alta 1,76 metri, ha frequentato il liceo scientifico, studiato danza per dodici anni e anche composizione.

A Miss Italia si era esibita proprio in un brano scritto da lei.

Lavinia non è fidanzata, almeno al momento. Circa un anno fa aveva ammesso di avere un ragazzo, ma poi la relazione era finita lasciando i due in buoni rapporti: "Siamo rimasti amici, adesso sono concentrata su me stessa”, aveva detto.

Di recente Lavinia ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera in cui ha confessato di essere una giovane abbastanza insicura, parlando anche del suo prototipo di uomo ideale: "Ho sempre avuto il complesso dell’altezza – ha rivelato la modella – l'uomo ideale dovrebbe quanto meno essere più alto di me". Ma l’altezza non è l’unico punto debole di Lavinia, che ha anche rivelato di essere molto critica con sé stessa e di aver portato il busto per quattro anni per un problema di scoliosi.

