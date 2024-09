IL MISTERO DEL BASSO SCOMPARSO DI "SIR PAUL" - LA HOFNER, DITTA TEDESCA CHE PRODUCE STRUMENTI A CORDA, HA LANCIATO UNA CAMPAGNA PER RECUPERARE IL BASSO ELETTRICO MODELLO "500/1" USATO DA PAUL MCCARTNEY TRA IL 1961 E IL 1963 NEI CONCERTI AL CAVERN CLUB DI LIVERPOOL E NELLE INCISIONI DI "LOVE ME DO", "SHE LOVES YOU" E "TWIST AND SHOUT" - IL BASSO DEL MEMBRO DEI BEATLES È CONSIDERATO UN "SANTO GRAAL" PER I COLLEZIONISTI E HA UN VALORE STIMATO DI 10 MILIONI DI STERLINE: PECCATO CHE NESSUNO SAPPIA CHE FINE ABBIA FATTO - L'IPOTESI PIU' PROBABILE È CHE…

Estratto dell'articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

La Höfner, celebrata ditta tedesca che produce strumenti a corda, ha lanciato una campagna per recuperare uno dei suoi pezzi più famosi: il basso elettrico utilizzato da Paul McCartney tra il 1961 e il 1963 nei concerti al Cavern Club di Liverpool e nelle incisioni di Love Me Do, She Loves You e Twist and Shout.

Sir Paul lo acquistò nel negozio Steinway di Amburgo quando i Beatles erano un gruppo semisconosciuto di promettenti ragazzini che si esibivano al Top Ten Club, nel quartiere a luci rosse della città. Gli serviva uno strumento nuovo perché aveva da poco preso il posto del primo bassista del gruppo, Stuart Sutcliffe, che aveva deciso di dedicarsi alla pittura, la sua passione.

[…] Era l'ideale per un musicista mancino come lui, perché con la sua cassa a forma di violino era simmetrico. […] McCartney lo utilizzò con una tale intensità che dopo pochi anni lo strumento era tenuto insieme con il nastro adesivo […] Nel 1964 Paul mandò il basso a riparare in un laboratorio di Londra: furono montate nuove manopole e realizzato un nuovo telaio a pick-up singolo, e la cassa venne verniciata con un sunburst più scuro, modifiche che lo resero diverso dagli altri Höfner 500/1.

Ancora oggi un 500/1 del 1961 è considerato da musicisti e collezionisti come il basso più raro e migliore di tutti. È rimasto in produzione per meno di quattro mesi ed è quindi molto ricercato, e figuriamoci se è pure stato suonato da Paul McCartney. Che fine ha fatto? Nessuno lo sa.

L'ipotesi più probabile è che qualcuno lo abbia rubato. Nick Wass, che ha lavorato per 12 anni come responsabile del marketing di Höfner e sviluppatore di chitarre elettriche, ha convinto l'azienda a lanciare una campagna per recuperare il basso: «[…]Nessuno sa cosa sia successo, molto probabilmente è stato rubato. Fino ad oggi rimane un mistero. Ma qualcuno, da qualche parte, sa cosa è accaduto e dove si trova. Bisogna che la persona giusta si faccia avanti».

Chiunque sappia qualcosa può scrivere una mail a thelostbass@hofner.com. L'azienda precisa che qualunque informazione sarà gestita in totale riservatezza. Non c'è bisogno di dichiarare la propria identità. Il basso potrà essere recuperato in qualunque luogo nell'anonimato più stretto. Non ci saranno recriminazioni, né coinvolgimento della polizia. Nel sito che lancia la ricerca del basso perduto si trovano molte foto di McCartney che lo suona, accompagnate dalla descrizione dello strumento: top in abete massello, retro e fianchi in acero, schienale piatto in un pezzo, due pickup con logo Diamond.

Non si annunciano ricompense, cosa che renderà più difficile la restituzione del basso a Sir Paul. […] L'Höfner 500/1 di Sir Paul oggi viene valutato oltre 10 milioni di sterline: se qualcuno ce l'ha se lo terrà ben stretto.

