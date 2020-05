IL MISTERO DELLA PUNTATA SCOMPARSA SI INFITTISCE - ''MA QUALI DIRITTI? NESSUNO LI HA CHIESTI''. IL FIGLIO, IL NIPOTE E L'EX MARITO DI GINA LOLLOBRIGIDA CONTRO VIALE MAZZINI CHE HA CANCELLATO DA RAIPLAY LA LORO APPARIZIONE A ''UN GIORNO IN PRETURA''. I TRE SI PREPARANO A CHIEDERE UN ACCESSO AGLI ATTI, VISTO CHE RAI3 HA DATO A ''TPI'' UNA NON-SPIEGAZIONE PER LA CANCELLAZIONE DEL FILMATO, IN CUI LA DIVA FACEVA UNA CATTIVA FIGURA E SI SCOPRIVA CHE IL SUO DISINTERESSATO PUPILLO GESTISCE LE SUE SOCIETÀ A MONTECARLO DOPO AVER SPESO 750MILA EURO IN AUTO DI LUSSO…

“Oggi viviamo in una società dove l'importante è arrivare primi. Non ci interessa a chi si fa male, non ci interessa chi si distrugge, non ci interessa che sia vero. Fa vendere? Scrivi pure, chi se ne frega. Ma io a questi giochetti non ci sono mai stata e mai ci starò. La verità sempre". Lo dice all’Adnkronos Gina Lollobrigida smentendo “categoricamente”, assieme all’imprenditore e suo assistente personale Andrea Piazzolla, che la puntata ‘Lollobrigida’ di ‘Un giorno in pretura’ andata in onda domenica 3 maggio sia stata tolta dal sito di Raiplay per “presunte minacce all'azienda. Come ha anche dichiarato l'ufficio stampa di Rai 3 – sottolineano Lollobrigida e Piazzolla - l'azienda non ha i diritti per pubblicare la puntata sul sito Raiplay, sebbene lo abbia fatto erroneamente in un primo tempo”.

Gina Lollobrigida a Un giorno in pretura

“Non è nella mia indole minacciare nessuno – scandisce Gina Lollobrigida - figuriamoci la Rai con la quale ho un ottimo rapporto e tanto più per una trasmissione che mi ha visto protagonista".

2. IL FIGLIO, IL NIPOTE E L'EX MARITO DI GINA LOLLOBRIGIDA: ''MA QUALI DIRITTI? LI AVREBBERO CHIESTI ANCHE A NOI, INVECE LA RAI NON CI HA DETTO NULLA''

Milko Skofic, Dimitri Skofic e Javier Rigau manifestano sorpresa ed indignazione per l’improvvisa scomparsa dal sito ‘Raiplay’, dopo un giorno e mezzo di fruibilità, della porzione di puntata della trasmissione ‘Un giorno in Pretura’ del 3 maggio 2020 dedicata al procedimento penale in cui il sig. Rigau era imputato di truffa in danno di Gina Lollobrigida, conclusosi con l’assoluzione dello stesso con formula piena, sentenza ora passata in giudicato.

Gina Lollobrigida a Un giorno in pretura

In relazione ad alcune indiscrezioni secondo cui Rai S.p.a. avrebbe giustificato tale rimozione con la mancanza di “diritti” di pubblicazione della puntata sul sito di Raiplay, gli stessi, che hanno partecipato al processo in questione né più né meno della sig.ra Lollobrigida, fanno presente di non essere mai stati nemmeno contattati per “cedere diritti” o altrimenti consentire alla pubblicazione della puntata sul sito, trattandosi peraltro di un pubblico dibattimento penale ripreso con la rituale autorizzazione del Tribunale.

gina lollobrigida

Inoltre, poiché la sig.ra Lollobrigida è assistita, come noto, da un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale Civile di Roma già dal gennaio 2019, non si comprende come tali discussioni sui “diritti” di sfruttamento dell’immagine della signora possano essere state condotte direttamente con la stessa, o con terzi diversi dall’amministratore di sostegno.

Poiché non risulta che Rai S.p.a., concessionaria del pubblico servizio radiotelevisivo, abbia sino ad oggi reso note le ragioni di tale comportamento, è stato conferito mandato agli avvocati dello Studio Gentiloni Silveri di adottare nei confronti di Rai S.p.a. ogni opportuna iniziativa per far luce sull’episodio – anche nell’ottica di verificare la ricostruzione giornalistica per cui la rimozione del filmato si debba ad iniziative della sig.ra Lollobrigida oppure del sig. Andrea Piazzolla – e, se del caso, tutelare i propri diritti.

