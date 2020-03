19 mar 2020 15:46

E MO' SO' CAZZI PER IL CORONAVIRUS: SCENDE IN CAMPO ANCHE RICHARD BENSON - IL CANTANTE RIAPPARE IN VIDEO PER DARE IL SUO CONTRIBUTO PER CONTENERE L’EPIDEMIA: “RICORDATEVI UNA COSA: IO RESTO A CASA, COME DICE IL GOVERNO. E NON SONO MAI MORTO! RICORDATEVELO: NON SONO MAI MORTO! CHE IL ROCK E IL METAL SIANO CON VOI!” - VIDEO