LA MODA NON È AMARA, È MARA! - LA SFILATA DELLA COLLEZIONE FIRMATA DALLA VENIER PER LUISA VIOLA, CON TUTTA MILANO CHE SI È SCAPICOLLATA A BORDO PASSERELLA (VIDEO), TRA ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE, GERRY CALÀ, MASSIMO OLDI E I CARRARO. GERÒ CON LA FIDANZATA LAURA MORETTI

Alberto Dandolo per Dagospia

mara venier luisa viola

Non solo una sfilata, ma un vero e proprio spettacolo per la collezione moda che Mara Venier firma per Luisa Viola: una parata di creazioni che vogliono riscoprire l'energia positiva degli anni ottanta con jais e paillettes. Mara Venier non è come altri personaggi dello spettacolo che dà la sua firma e poi non si interessa al progetto: lei disegna, sceglie i tessuti e segue, passo passo, il discorso di confezione e produzione

Tra i presenti, tanti amici di Mara come Massimo Boldi, Gerry Cala' e il gotha della borghesia meneghina che conta. Cartellino timbrato anche per la leonessa del Foro Annamaria Bernardini De Pace e i mejo professionisti della città . Dopo il defilé, champagne e pranzo per tutti. In prima fila Gero Carraro, figlio di Nicola Carraro, marito della Venier, con la stratosferica fidanzata Laura Moretti, figlia di Giò Moretti, anima della moda milanese.

mara venier

"Sono felice di questo nuovo progetto e dell'impostazione della nuova collezione che ho potuto studiare con il supporto del team stile di Luisa Viola" ha commentato Mara Venier, "Nel portare avanti il lavoro, ho cercato di creare dei look che proponessero un velato omaggio agli anni ottanta rivisitati in chiave chic. E' una collezione che mi somiglia e dove mi sento estremamente "confident" in quanto penso di conoscere bene le necessità delle donne che la indosseranno."

Martino Boselli, brand director del marchio aggiunge:" A distanza di 4 anni, si è creato un totale allineamento con Mara, Il suo recente successo a "Domenica In", in qualità di volto principale di Rai Uno, le ha permesso di esprimere al meglio il suo talento. È la "zia" più amata d'Italia e la sua capacità straordinaria di essere autenticamente vicina alle persone, l'ha resa un fenomeno del web, soprattutto seguita dai giovani con i suoi 2 milioni di followers". Si è anche accennato alla possibilità di una collezione uomo a partire dal prossimo anno.

mara venier by giovanni gastel fabrizio salini mara venier alberto matano al premio biagio agnes sfilata mara venier gero carraro e laura moretti sfilata mara venier luisa viola