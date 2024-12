LE MOLESTIE SONO TALI SOLO FINCHÉ NON C’È DI MEZZO UN AMICO – MILLY CARLUCCI DIFENDE MARIOTTO DOPO LA STRIZZATA ALLE PARTI INTIME A UN BALLERINO A “BALLANDO CON LE STELLE”: “NON C’È STATA NESSUNA MOLESTIA, MA QUELLO CHE È SUCCESSO È MOLTO GRAVE: HA ABBANDONATO LO STUDIO” – SELVAGGIA LUCARELLI: “DIRE CHE MARIOTTO HA SFIORATO LE PARTI BASSE DEL BALLERINO INTENZIONALMENTE È DAVVERO CATTIVA FEDE" – LA RAI SI RISEVA DI DECIDERE ENTRO LE PROSSIME 48 ORE… - VIDEO

1. TV: CARLUCCI, 'MARIOTTO? NESSUNA MOLESTIA MA GRAVE LASCIARE LO SHOW'

(Adnkronos) - Guillermo Mariotto? Nessun caso di molestia ma "quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai 1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare".

Lo afferma Milly Carlucci che in un'intervista a il 'Corriere della sera' rompe il silenzio - dopo giorni di polemiche - sul caso Mariotto a 'Ballando con le stelle': dell'abbandono dello show da parte del giudice alle accuse di molestie nei confronti di un ballerino.

Nel video che ha fatto il giro dei social, si vede Mariotto toccare le parti intime di un ballerino, ma Carlucci precisa: "Lì è chiaro che avesse solo perso l'equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere".

La conduttrice, dunque, archivia le accuse di molestia ma si mostra decisamente più seria riguardo l'abbandono dello show da parte del giudice. Mariotto potrebbe anche non tornare più in giuria?

"Mi auguro che non accadrà ma bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso. Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c'è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato".

Carlucci, dunque, rivela di non aver ancora parlato con il giudice: "La prima cosa che gli dirò è: caro Guillermo, visto che mi dici che sono la tua seconda mamma, perché non mi hai ancora chiamata? Forse ha paura di essere sgridato". Riguardo al rifiuto di Mariotto di accettare il Tapiro da Striscia la Notizia, reagendo in modo eccessivo, commenta: "Lo giustifico solo perché era di ritorno da un lungo viaggio in Arabia, aveva molta pressione addosso". E conclude scherzando: "Voglio dire a Valerio Staffelli che prendo io, molto volentieri, il Tapiro: i miei stanno perdendo la doratura originaria. Forse erano fake"

2. LUCARELLI, CATTIVA FEDE DEFINIRE INTENZIONALE GESTO DI MARIOTTO

(ANSA) - "Va bene tutto ma (guardando il video) dire che Mariotto ha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva fede". Lo scrive nelle stories di Instagram Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le stelle, commentando il caso delle immagini che circolano sul web.

3. GUILLERMO MARIOTTO, FUTURO INCERTO A BALLANDO CON LE STELLE

(ANSA) - Guillermo Mariotto, storico volto di Ballando con le Stelle e giudice del dance show del sabato sera di Rai 1, è finito al centro di una bufera mediatica che potrebbe mettere in discussione il suo ruolo nella trasmissione condotta da Milly Carlucci: a pesare potrebbe essere, in particolare, il video in cui lo stilista, in posa con Amanda Lear e alcuni performer, gesticolando finisce con il toccare le parti intime di uno dei ballerini.

Secondo quanto si apprende, la Rai si riserva di decidere entro le prossime 48 ore. Dopo l'ultima puntata del 30 novembre (sabato 7 dicembre Ballando non è andato in onda per lasciare spazio alla Prima della Scala ndr), infatti, l'azienda e la produzione del programma si trovano alle prese con una decisione complicata. Mariotto, pilastro del talent show, nel corso della diretta ha abbandonato la trasmissione. Inizialmente si era pensato a un malore.

"Nessuna fuga da Ballando con le Stelle. Ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi", ha spiegato lui. Per poi invece far sapere di essere stato vittima di un episodio di tachicardia di origine gastrica causato proprio dalla notizia che riguardava la sua maison. Ma a fa precipitare la situazione, l'accusa a Mariotto di aver toccato le parti intime di un ballerino. Che ha reagito spostandosi e togliendo la mano di lui.

Ad accusarlo la senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia. "Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro - ha affermato la senatrice di Fratelli d'Italia -. Per lo stesso comportamento tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai 'Oggi è un altro giorno' due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico. Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai nei confronti di Mariotto".

Da ricordare che, intercettato all'aeroporto di Fiumicino da Valerio Staffelli di Striscia la notizia (che ha mandato in onda il servizio il 7 settembre) per la consegna del Tapiro d'oro, proprio per la fuga da Ballando, Mariotto è apparso contrariato e dopo uno scambio di battute con l'inviato del tg satirico ha detto, fumando una sigaretta: "Questa sigaretta va a finire in un posto... meglio che chiudi la bocca quando scelgo il posacenere". Poi chiudendo lo sportello del van, ha mandato in frantumi il premio. In queste ore, la Rai e la produzione di Ballando stanno cercando di fare chiarezza.

