@_Hilfmirfliegen VIDEO OF BRIAN MOLKO SAYING "FUCK YOU" TO GIORGIA MELONI. WITH THE GESTURE. pic.twitter.com/XKoTrBA4hE — trust no one. (@justwayalex) July 11, 2023

Estratto dell'articolo di Massimiliano Rambaldi per www.lastampa.it

brian molko

Giorgia Meloni, attraverso i suoi legali, ha denunciato per diffamazione il cantante dei Placebo Brian Molko. Il frontman della band inglese aveva definito la premier «fascista, razzista e nazista» durante il concerto dello scorso 10 luglio al Sonik Park di Stupinigi. Nella sua invettiva dal palco aveva anche lanciato diversi appelli, tra cui uno per chiedere più tutele per i diritti delle persone non binarie e transgender. Quindi l'attacco alla premier al quale aveva aggiunto anche un esplicito insulto.

[…]

giorgia meloni conferenza internazionale sulle migrazioni roma

Per queste esternazioni, la Procura torinese, con l'aggiunto Emilio Gatti, aveva già aperto un fascicolo per vilipendio alle istituzioni in seguito alla segnalazione dei carabinieri che stavano garantendo il servizio di ordine pubblico. Fascicolo al quale ieri è stata allegata la denuncia presentata dalla premier. […]

